Kritik kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, sona erdi. Kabine toplantısı ardından Erdoğan açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

AB'nin sözünü yerine getirmesini bekliyoruz

Kendimizle birlikte tüm bölgemizin ve dünyanın huzuru, refahı, esenliği için mücadele ediyoruz. Ama bu durum, ülke ve millet olarak hakkımızın, hukukumuzun, egemenliğimizin çiğnenmesi karşısında sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor.

Türkiye, AB'den yaptırım değil, yıllardır geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir. NATO müttefikimiz ABD'den de yaptırım değil, terör örgütlerine ve bölgemizle ilgili hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz.

Karabağ kazanılmış şanlı bir zaferdir

Karabağ artık donmuş bir ihtilafı değil, hakkın batıla galip gelmesi sonucunda kazanılmış şanlı bir zaferi ifade ediyor.

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Azerbaycan Bayrağı, 30 yıllık bir aranın ardından gururla dalgalanıyor. Bakü sokaklarında ellerinde, arabalarında ve balkonlarında Türkiye Azerbaycan bayrağı taşıyan Azerbaycanlı kardeşlerimizin coşkusuna biz de ortak olduk. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarında yeniden imar ve kalkınma projelerini değerlendirdik. Artık pasaport yok, kimlikle Azerbaycan'a gidip geleceğiz. Değerli kardeşim Aliyev'e selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Vatan, bayrak uğruna hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.





Bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağız

TBMM'de sürmekte olan 2021 yılı bütçe kanunları görüşmelerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her küresel kriz döneminde olduğu gibi ülkemiz ekonomisiyle ilgili olumsuz değerlendirmeler yapılırken, hep biz farklı yaklaşımlar içerisinde olduk. Biz Türkiye olarak bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağımızı söylemiştik. Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar, değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar. Üretimin ticaretin ve finansın tek merkezli hale dönüşmesinin sıkıntıları pandemide daha iyi göründü.

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İşsizlik düştü

Bugün itibariyle sanayi bölgelerinde 4069 tesisin yapımı devam ediyor. İşgücü piyasasına yönelik aldığımız tedbirler sayesinde işsizlik puanı 1,1 gerileyerek yüzde 12,7 olarak gerçekleşti.



Verdiğimiz karşılıksız nakit desteklerinin tutarı 45 milyar lirayı buldu.

Gençler ve kadınlar başta olmak üzere her kesimde istihdam oranlarını çok daha yukarı seviyelere çekecek politikalara öncelik vereceğiz.

Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek, üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlarla mücadelemize destek vermelerini bekliyorum.

Doğrudan yatırım istiyoruz

Portföy akımlarının yanında uluslararası doğrudan yatırımları da ülkemize çekmenin peşindeyiz.

Ülkemizin diğer avantajı düşük borçluluk oranıdır. Türkiye’de toplam borçların milli gelire oranı yüzde 167 ile yönetilebilir bir seviyededir.

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Düşürülen stopaj oranları devam edecek

Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve kar paylarındaki stopaj oranlarını düşürmüştük. Buna göre, stopaj oranları 6 aya kadar vadeli olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıl üzerinde olanlar için ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak mart sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.

Baskıların üstesinden gelmek için mücadele içindeyiz

Türk ekonomisine faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve maliyetlerin üstesinden gelmek için yoğun mücadele içindeyiz

Üretim çeşitliliğimiz, lojistik imkanlarımız, güçlü tedarik zincirimiz, sunduğumuz teşvikler ve dinamik iş gücümüzle Türkiye'ye yatırım yapan herkesi memnun edecek seviyedeyiz.

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Yeni müjdeler açıklandı

Tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladık. Kurallara daha sıkı uyarak bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimiz için milli bir görevdir.

Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz stopaj oranını 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

KDV indirimlerinin sürelerini de 1 Haziran'a kadar uzattık.

Esnafımıza kira desteği için hazırlıklara başladık.