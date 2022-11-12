Gündem Kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyada düzenlenecek G20 Liderler Zirvesine katılacak
POLİTİKA

Kritik ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönem başkanı Endonezya'nın ev sahipliğinde Bali'de düzenlenecek 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek. Erdoğan, 15-16 Kasım'daki zirve çerçevesinde çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirecek, zirve öncesi 14 Kasım'da Bali'de Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile de görüşecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kritik ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyada düzenlenecek G20 Liderler Zirvesine katılacak
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15-16 Kasım'daki zirvenin ana teması, "Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma" olacak.

G20 liderleri, bu kapsamda "Gıda ve Enerji Güvenliği", "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir teatisinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirecek.

Erdoğan, ayrıca zirve öncesinde 14 Kasım Pazartesi günü Bali'de ev sahibi Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşme yapacak.

Görüşmede Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Bali'de kritik zirve: ABD'li ve Çinli liderler bir araya gelecek
DÜNYA
Bali'de kritik zirve: ABD'li ve Çinli liderler bir araya gelecek

Rusya Dışişleri: G20'de Türkiye ile gaz işbirliğini artırmaya yönelik girişimi duyuracağız
DÜNYA
Rusya Dışişleri: G20'de Türkiye ile gaz işbirliğini artırmaya yönelik girişimi duyuracağız

Putin G20 zirvesine katılmayacak
DÜNYA
Putin G20 zirvesine katılmayacak
Galatasaray gol oldu yağdı

Galatasaray gol oldu yağdı

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.
Bunun adı vicdansızlık

Bunun adı vicdansızlık

​Konya'da sokakta battaniyeye sarılı bir haftalık bebek bulundu.
Bakan Soyludan İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki davaya ilişkin açıklama: Bana açılmış bir dava değil, benim açtığım bir dava da değil

​Altın orana göre inşa edildi: Sanatla matematiğin yoğrulduğu eser.

​Türkiye'den AB'ye sert tepki.

Türkiye'nin en kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dev tatbikat öncesi konuştu.

​Pancar sökme makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti.

​Üç gün tuzlu ve buzlu suda bekletilerek hazırlanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.