Küçük çocuklar Atatürk posteri önünde secde ettirildi: Skandal görüntüler bir değil iki değil üç değil

10 Kasım'da Atatürk'ü anma programı kapsamında bir okulda çekilen görüntüler büyük tepki topladı. Özel bir okulda öğrencilerin Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı önünde secde ettirildiği görüntüler sosyal medyada da paylaşılınca Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.
Skandalla ilgili inceleme ve soruşturma başlatan Milli Eğitim Bakanlığı, "10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullanıldı.
Görüntülerin yayılması sonrası her kesimden tepkiler gelirken benzer anma etkinliklerinin farklı okullarda da yapıldığı ortaya çıktı. Hatta bir okulda öğretmenleri tarafında öğrencilere “Mustafa Kemal Atatürk yaratıcı” ifadeleri kullandırıldı. 2016 yılına ait bir görüntüde ise 10 Kasım'da bir anaokulunda küçük çocuklara oynatılan müsamere görüntüleri de sosyal medyada büyük tartışmaya yol açmıştı. 3-4 yaşlarındaki çocuklara ölüm konulu bir müsamere yaptırılıp Atatürk görevini üstlenen küçük bir öğrencinin etrafında gözyaşı döktürülmüştü.
10 Kasım anma törenlerinde yaşanan skandal görüntüleri sıraladığımızda durumun ne kadar vahim olduğu dikkati çekti.
Gaziantep’teki Mehmet Ali Eruslu İlkokulu’ndaki Anma etkinliklerinde de çocukların Atatürk’e secde ettirildiği iddia edildi. Anma etkinliklerinde çekildiği belirlenen fotoğrafta 6 çocuğun elinde Atatürk posteri tutan bir çocuğun etrafında secde eder şekilde durmaları yer aldı. Fotoğraf sosyal medyada tepkilere neden olurken, "Rezalet görüntü" yorumlarına neden oldu.
Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, fotoğrafın yansımasının ardından okul müdürü H.S ile etkinliği hazırlayan ve ismi açıklanmayan öğretmen hakkında Milli Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Öte yandan, öğretmen ve okul müdürünün ilk savunmasında "Etkinliği izleyen arka sıradaki öğrenci ile velilerin de kareografiyi görebilmeleri amacıyla dizlerinin üstüne eğildiklerini ve secdenin söz konusu olmadığı" yönünde ifade verdiği öğrenildi.
Ümraniye'de bulunan Hasan Özaydın İlkokulu'nda düzenlenen 10 Kasım anma etkinliklerinde aynı kareografi küçük çocuklarca gerçekleştirildi.
Bu kadarına da pes
Çocuklara secde ettirilen görüntülerin yanı sıra bir de ortaya çıkan yeni bir videoda küçücük çocuklara öğretmenleri tarafından "Mustafa Kemal Atatürk yaratıcı" dedirtiliyor.
2016 yılında 10 Kasım'da bir anaokulunda küçük çocuklara oynatılan müsamere görüntüleri de sosyal medyada büyük bir tartışmaya başlatmıştı. 3-4 yaşlarındaki çocuklara ölüm konulu bir müsamere yaptırılması büyük tepki toplamıştı.
Çocukların pedagojik gelişimleri dikkate alınmalı
Tüm bu yaşananlara rağmen Milli Eğitim Bakanlığının 2016 yılında "Okullarımızda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" başlığıyla bir uyarı genelgesi yayımlamıştı.
- Bakanlığın yayımladığı 28.09.2016 tarihli genelgede "Mülki idare amirinin gözetim ve sorumluluğundan il/ilçelerde oluşturulan kutlama komitelerince hazırlanacak olan programlarda ve okullarımızda gerçekleştirilecek bütün sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılacak; müzik, kıyafet, dekor/süsleme ile adı geçen günlerde sahnelenecek, tiyatro, piyes, şiir, konuşma gibi metinlerde günün anlam ve önemine, çocukların pedagojik gelişimlerine, milli, manevi, kültürel değerlerimize birlik ve beraberliğimize, gelenek, göreneklerimize, tarihimize ve şanlı mazimize vurgu yapılarak uygun olanların seçilmesi; ifade edilen özellikler ile örtüşmeyen etkinlikler ve materyallere kutlama programında yer verilmemesi" gerektiği ifadeleri yer alıyor.