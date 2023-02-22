Küçük Hüma'nın duygulandıran mektubu: Oyuncaklarını gönderirken depremzedeleri de evine davet etti

Gümüşhacıköy ilçesinde Kemalpaşa İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri yardım kampanyası başlattı.
Öğrenciler, proje kapsamında oyuncaklarını kolileyerek, deprem bölgesine ulaştırmak üzere kaymakamlığa teslim etti.
- Çıtak, mektubunda şu ifadelere yer verdi:
Kaymakam Ali Cemal Altınöz de yardım kampanyasına katılan öğrencileri ve öğretmenlerini sorumluluk bilinci yüksek projeye katıldıkları için tebrik ederek, projeden dolayı mutlu olduğunu kaydetti.
İlkokul öğrencisi bilgisayar için 3 yıldır biriktirdiği parayı depremzedelere bağışladı
Borsa İlkokulu öğrencisi Özcan Veysel Dalakçı, 3 yıldır bilgisayar almak için biriktirdiği 1023 lirayı AFAD aracılığıyla deprem bölgesinden gelen öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için bağışladı.
- İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Borsa İlkokulunu ziyaret ederek, Dalakçı'yı örnek davranışından dolayı tebrik etti.