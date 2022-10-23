Gündem Küçükçekmecede Arel Üniversitesi binasının bir kısmı çöktü
İSTANBUL

Küçükçekmece'de Arel Üniversitesi binasının bir kısmı çöktü

Küçükçekmece'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışılırken, bu sefer binanın bir kısmı çöktü.

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Haber Merkezi DHA
Küçükçekmecede Arel Üniversitesi binasının bir kısmı çöktü
Küçükçekmece'de duvarında çatlaklar oluşan üniversite binası boşaltıldı.

Olay, 16.00 sıralarında Sefaköy’de bulunan Arel Üniversitesi’nde meydana geldi. Üniversitenin yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi binada göçüğe neden oldu. Üniversite binası ve çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

DHA

"HER TÜRLÜ ÇABA SERGİLENİYOR"

Olay yerini incelemek için gelen Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez, "Binaya giriş şu anda yasaklanmış durumda. Her türlü çaba sergileniyor, şu anda bekliyoruz." dedi.

DHA

Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışılırken, bu sefer binanın bir kısmı çöktü.

Binanın büyük gürültüyle çökmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

Küçükçekmece’de inşaatın istinat duvarı böyle çöktü: Üniversite binasında çatlaklar oluştu
OYNAT 00:59
Küçükçekmece’de inşaatın istinat duvarı böyle çöktü: Üniversite binasında çatlaklar oluştu
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan inşaatın istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle bir üniversitenin binasında çatlaklar oluştu. İstinat duvarının çökme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.


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