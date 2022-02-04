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POLİTİKA

Küçükkuyu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Cengiz Balkan'a 'rüşvet' gözaltısı

Çanakkale'nin Küçükkuyu ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö., mesai bitimine yakın belediyeye gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı nedeninin 'rüşvet' olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Küçükkuyu Belediyesinin CHPli Başkanı Cengiz Balkana rüşvet gözaltısı
​Küçükkuyu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Cengiz Balkan'a 'rüşvet' gözaltısı

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Küçükkuyu beldesinde oturan Kamuran T.'nin 14 Temmuz 2021 tarihinde ifadesi alındı.

  • Kamuran T. ifadesinde, yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürü M.E.'nin 15 bin TL'yi usulsüz olarak kendisinden aldığını, bu işlemin Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın bilgisi dahilinde yapıldığını ileri sürdü.

CHP'li Cengiz Balkan
CHP'li Cengiz Balkan

GÖZALTINA ALINDILAR

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimatla, Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö., mesai bitimine yakın, belediyeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

Ayvacık ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Başkan Balkan ile M.E. ve M.Ö.'nin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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