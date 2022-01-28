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BİLECİK

Rüşvet skandalı sonrası CHP Bilecik teşkilatında istifa

CHP’li Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet ağının ortaya çıkması sonrası, CHP Bilecik İl Başkanvekili Cengiz Çevik ve CHP İl Başkan Yardımcısı Altan Şahin istifa etti. İl yönetimini, ‘rüşveti meşrulaştırmak’ ve danışmanı suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i kollamakla suçladılar.

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Rüşvet skandalı sonrası CHP Bilecik teşkilatında istifa
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CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken polis tarafından suç üstü yakalanmıştı.

İKİ KİŞİ İSTİFA ETTİ

Eski belediye başkanı ve milletvekili Mehmet Seven, “Belediyeye düşen herkesten rüşvet isteniyor. Yeni dükkan açan berberden bile rüşvet alındığını söylüyorlar” diyerek, CHP'li Bilecik Belediyesi’nin şehri haraca bağladığını gözler önüne sermişti.

  • CHP İl Başkan Vekili ve İl Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Çevik’le, CHP İl Başkan Yardımcısı Altan Şahin görevlerinden istifa etti.

"RÜŞVETİ MEŞRULAŞTIRIYORLAR"

İstifa gerekçeleri; rüşvet olayı hakkında süreci takip etmenin kararlaştırılması, ardından da Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i koruyup kollayan açıklamalar yapılması.

"KARARLAR HİÇE SAYILDI"

Sabah’ta yer alan habere göre, istifa eden Çevik, “İl Yönetim Kurulu adına aldığımız her türlü karar hiçe sayılmıştır. İl yönetimi bu şaibeli sürecin yanında durduğunu tüm kamuoyuna beyan etmiştir. Bu nedenle görevimden istifa ediyorum” açıklamasında bulundu.

"BİREYSEL HAREKET EDİLİYOR"

İstifa eden diğer isim olan Şahin'se, “Yönetim kurulunun görüş ve düşüncelerini hiçe sayarak, mevcut durumda tarafsız ve yargı sürecini takip ederek değerlendirmek yerine, tamamen bireysel düşünceler ile destek içeren basın açıklaması sonrasında, partimin, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum” dedi.

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