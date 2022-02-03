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POLİTİKA BİLECİK

CHP'den Bilecik Belediyesindeki rüşvete ilişkin açıklama: Üzücü bir olay yaşandı kararı yargı verecek

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partilerinin yönetimindeki Bilecik Belediyesinde yaşanan rüşvet skandalına değindi. Amaçlarının ülkeye adaleti ve özgürlüğü getirmek olduğunu söyleyen Torun, Bilecik'te üzücü bir olay yaşandığını vurgulayarak, "Şuan yargı süreci devam ediyor. Biz de yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yargı kararını verecek" diye konuştu.

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Haber Merkezi İHA
CHPden Bilecik Belediyesindeki rüşvete ilişkin açıklama: Üzücü bir olay yaşandı kararı yargı verecek
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken polis tarafından suçüstü yakalanmıştı. Selçuk Erdağı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

Bugün Bilecik'i ziyaret eden CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kentte yaşanan skandala ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Amaçlarının ülkeye adaleti ve özgürlüğü getirmek olduğunu söyleyen Torun, "Şuan yargı süreci devam ediyor. Biz de yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yargı kararını verecek" diye konuştu.

"KARARI YARGI VERECEK"

Torun, "Yerel yönetimler olarak yaklaşık 16 ilde 50’inin üzerinde ilçemizi ziyaret ettik. Belediyelerimizle ilgili sorunları yerinde tespit ediyoruz. Çözüm önerilerimizi aktarıyoruz. Onların yaptığı hizmetleri değerlendiriyoruz. Bu anlamda bir çok belediyemizi ziyaret ediyoruz. Bilecik Belediyesinde üzücü bir olay yaşandı. Bu anlamda biz ziyaretimizi Bilecik’e çevirdik. Bugün ilk olarak Bozüyük Belediyemizi sonrasında Bilecik Belediyemizi ziyaret ettik. İl ilçe yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldik. Oturduk süreci konuştuk, tartıştık. Onların görüşlerini aldık. Tüm görüşleri arkadaşlarımızla birlikte raporladık. Bu raporu genel merkeze taşıyarak, orada değerlendireceğiz. Daha sonrasında bu sonucu açıklayacağız. Tabi yaşanan süreç üzücü. Ama biz hak, hukuk, adalet diye yola çıktık. Adaletten hiç bir zaman sapmayacağız. Türkiye’de amacımız demokrasiyi, adaleti ve özgürlüğü getirmek. Hiç bir zaman kul hakkının yenmemesini sağlamak. Şuan yargı süreci devam ediyor. Bizde yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yargı kararını verecek" dedi.

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