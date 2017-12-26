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POLİTİKA

Kudüs ortak zaferimiz

İslam dünyasının bölünmek, parçalanmak istendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerika’nın Kudüs kararını açıklamasından sonraki 15 gün içinde elde edilen bu sonuç şüphesiz, hepimizin ortak zaferidir. Bu tablo bir ve beraber hareket edince neleri başarabileceğimizin en güzel ifadesidir” dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Sudan'dan İslam dünyasına birlik çağrısı
Sudan'dan İslam dünyasına birlik çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının parçalanmak istendiğini belirterek birlik beraberlik çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sudan’daki ikinci gününde

Hartum Üniversitesi tarafından fahri doktora ünvanı verildi. Burada salonu dolduran ve kendisine sevgi gösterisinde bulunan Sudanlı gençlere seslenen Erdoğan, ardından Türkiye-Sudan İş Forumu’nda konuştu. Zor günlerinde daima Sudan’ın yanında olunduğunu ve yine olunmaya devam edileceğini ifade eden Erdoğan İslam dünyasına da birlik çağrısı yaptı. Erdoğan şunları kaydetti:

KİRLİ SENARYOLAR VAR

Müslümanların son yıllarda büyük bir türbülansın içinden geçtiklerinin görüldüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: Asırlar boyunca ilim, irfan ve hikmet merkezi olan şehirlerimiz maalesef bugün ancak çatışmalarla gündeme geliyor. İslam medeniyetinin asırlık kütüphaneleri, eşsiz eserleri, mimari harikası camileri ya terör örgütleri ya da devlet terörü uygulayan rejimler tarafından tek tek yok ediliyor. Geçtiğimiz asırda olduğu gibi İslam dünyası bir kez daha bölünmek, parçalanmak, kolay yutulur lokmalara ayrılmak isteniyor. Mezhep farklılıkları körüklenerek etnik ayrılıklar derinleştirilerek. Afrika’nın bazı ülkelerinde olduğu gibi yüzyıllardır aynı toprağı paylaşan insanlar birbirlerine düşürülerek son derece kirli, son derece kanlı bir senaryo uygulamaya konuluyor.

KÖPEK BALIĞI GİBİLER

Kardeşlerim bir damla petrolü, bir damla kandan daha kıymetli gören sefil anlayış kaynaklarımızı daha kolay sömürmek, zenginliklerimizi daha kolay gasbetmek için bizi birbirimize kırdırıyor. Bunun için kimi zaman ekonomik yaptırımları bir silah olarak kullanıyorlar. Bunun için kimi zaman medyadaki elemanlarını üzerimize saldırtıyorlar. Kimi zaman daha da ileri gidip halkın iradesine dayanan meşru yönetimleri darbeyle tasfiye etmeye çalışıyorlar. Amaçlarını gerçekleştirmek için tıpkı DEAŞ’ta, PKK, PYD’de olduğu gibi terör örgütlerini taşeron olarak kullanıyorlar. İrlandalı bir yazar şöyle bir tespitte bulunuyor, ‘Kan kokusu almış bir köpek balığından daha tehlikelisi, petrol kokusu almış emperyalistlerdir. Modern sömürgeciler ve günümüzün emperyalistleri için tek değer elmas, altın ve petrol. Onların yegane kıymet verdikleri şey, ya yer altı kaynaklarımızdır ya da yer üstündeki pazar potansiyelimizdir. Onlar için mesele demokrasi, hukuk, adalet değildir. Onlar için mesele insan, tabiat, çevre değildir. Onlar için tek mesele para, çıkar, menfaattir. Menfaatleri için bir avuç petrol için çiğnemeyecekleri hiçbir değer, hiçbir ilke yoktur. Şüphesiz bunun anlamını en iyi Afrika kıtası bilir.

OYUNA GELİRSEK KAYBEDERİZ

Sömürgecilerin oyununa gelmemiz durumunda kaybederiz. Sırf belli güçler istiyor diye sırtımızı kardeşimize dönersek, onu kendimize düşman görürsek o zaman uçuruma doğru yuvarlanmış oluruz. Buna karşılık dayanışma içinde olursak, birbirimize kenetlenirsek o zaman da üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel yoktur. Amerika’nın Kudüs kararını açıklamasından sonraki 15 gün içinde elde edilen bu sonuç şüphesiz, hepimizin ortak zaferidir. Bu tablo bir ve beraber hareket edince neleri başarabileceğimizin en güzel ifadesidir. Bu vesileyle bugün Hartum’dan bu 128 ülkenin tüm liderlerine, yönetecilerine şahsım, milletim İslam dünyası olarak teşekkür ediyorum.

Sevakin adası ihya edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ziyaretinin anlamına ve önemine yaraşır bir şekilde gerçekten dolu dolu geçtiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: Bugün Sayın Cumhurbaşkanına özellikle rica ettim. Port Sudan’a, oradan adaya geçtik. Orada TİKA’nın yaptığı malum Hanefi ve Şafii Camilerinin restorasyonu var. ‘Bu adayı bize tahsis etseniz de bu adayı tamamıyla şöyle bir restore etsek ve bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek.’ dedim. Çünkü Sevakin Adası’nı bu halde görmek bizleri üzdü. Yer ile yeksan etmişler. Kim? Batı. Batı’nın karekterinde bu var. Oraları yer ile yeksan etmek suretiyle... Hamd olsun, şimdi yeniden restore etmek, ayağa kalkmak, kaldırmak bizlere nasip olduğu için ayrı bir memnuniyet içerisindeyim.”

Erdoğan sevgisi sokaklara döktü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretinin ilk durağı Sudan’daki ikinci gününde halkın yoğun ilgisiye karşılandı. Erdoğan, Sudanlı mevkidaşı El-Beşir ile Sevakin Adası’nda incelemelerde bulundu. Erdoğan ve El-Beşir’in katılımıyla iki ülkenin işadamları arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir ile Sudan’ın Kızıldeniz kıyısındaki Sevakin Adası’nda incelemelerde bulundu.

Afrika ziyaretinin ilk durağı Sudan’da, ikinci günde resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, beraberindekilerle Port Sudan kentine geçti. Özel uçak “TUR” ile Port Sudan Havaalanı’na gelen Erdoğan, burada El-Beşir tarafından karşılandı.

TEKBİRLERLE KARŞILANDI

Havalimanında tekbirlerle karşılanan Erdoğan, buradan makam otomobiliyle Sudan’ın Kızıldeniz kıyısındaki Sevakin Adası’na hareket etti. Erdoğan, güzergah boyunca ellerindeki Türkiye ve Sudan bayraklarıyla kendisine sevgi gösterisinde bulunan Sudanlıları selamladı. Sevakin Adası’nda incelemelerde bulunan Erdoğan, buradaki Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binasını gezdi. Erdoğan, beraberindekilerle Hanefi Camii’nde namaz kıldı.

250 YILLIK TARİHİ PARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı El-Beşir’in katılımıyla iki ülkenin iş adamları arasında gümrük binasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, Türk tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve işadamı Aziz Yıldırım imza koydu. İmza töreninin sonunda Erdoğan’a, 250 yıllık Osmanlı parası hediye edildi.

OSMANLI GÜVENLİĞİ BURADAN SAĞLIYORDU

Sevakin, geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanı olarak biliniyordu. Osmanlı döneminde ise denizden gelecek tehlikelere karşı Kızıldeniz ve Hicaz’ın güvenliği Sevakin Adası üzerinden sağlanmaktaydı. Afrika’nın dünyaya açılan kapısı konumundaki adada, tarihi Osmanlı limanı ile gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri, muhafaza binası gibi önemli eserler bulunuyor. Sudan’ın turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2011’de başlayan çalışmalarla Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binası TİKA tarafından restore edildi. Öte yandan, 2016’da başlayan muhafaza binasının restorasyon konusundaki çalışmaları devam ediyor.

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