Gündem Kullanmadım demişti ByLock inkarını deliller çürüttü
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ sanığının ByLock inkarını deliller çürüttü

'Kullanmadım' demişti: ByLock inkarını deliller çürüttü

Malatya'da FETÖ'nün yayın organlarında görev yapan ve yargılandığı davada 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Mustafa K. hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın "kullanmadım" dediği ve elinden düşüp kırıldığını iddia ettiği cep telefonundan ByLock'a defalarca erişim sağladığı yer aldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Mustafa K. hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın "kullanmadım" dediği ve elinden düşüp kırıldığını iddia ettiği cep telefonundan ByLock'a defalarca erişim sağladığı belirtildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve örgüte ait kurumlarda çalışan tutuklu sanık Mustafa K. hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Sanık savunması, tanık beyanları, delil değerlendirmesi gibi bölümlerin yer aldığı gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin amacı, stratejisi, yapılanması, işleyişi ve faaliyetleri hakkında ayrıntılara yer verildi.

Kararda, sanığın uzunca bir süre örgüte bağlı olduğu için KHK'lerle kapatılan kurum ve kuruluşlarda çalıştığının tespit edildiği ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının belirlendiği aktarıldı.

Sanığın Bank Asya'da örgüt elebaşının çağrı tarihlerinden sonra dikkati çekici mahiyet ve miktarda işlemlerinin olduğu ifade edilen kararda, sanığın savunmasına da yer verildi.

"Savunması suçtan kurtulmaya dönük"

Sanığın savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği belirtilen kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

  • "Her ne kadar sanık üzerine atılı suçlamaları kabul etmemiş, ByLock kullanmadığını, ilk akıllı telefonunun elinden düşüp kırıldığını, bunun üzerine başka bir telefon aldığını savunmuş ise de sanığın telefonundan ByLock kullanıldığının net olarak belirlendiği, bu nedenle sanığın ByLock kullanmadığına dair savunmasının suçtan kurtulmaya dönük olduğu ve savunmasına itibar edilemeyeceği anlaşılmıştır. Ayrıca ByLock analiz raporunda geçen şifrenin sanığın adı ve soyadının ilk harflerini içermesi, şifrenin içinde yer alan '875' sayısının sanığın telefon numarasının bir kısmını oluşturması şifrenin sanık tarafından oluşturulduğunu gösterdiği, bütün bunların yanında sanığın kullandığını kabul ettiği telefon hattı üzerinden Bylock IP adreslerine 335 kez erişim sağlandığı tespit edilmiştir."

Kararda "Örgüt üyeleri tarafından kullanılan ByLock programını kullandığı, bu haliyle örgütün gayesini bilerek ve benimseyerek bu örgüte girip, örgüte katılmayı, bağlanmayı ve hiyerarşik gücün emrine girmeyi kabul ettiği anlaşılan sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği sabit görülmüş ve üzerine atılı bu suçtan cezalandırılması gerekmiştir" ifadelerine yer verildi.

REKLAM

Kullanmadım dediği ByLock'a 57 bin kez bağlanmış
GÜNDEM
Kullanmadım dediği ByLock'a 57 bin kez bağlanmış
Evlat nöbeti 10uncu gününde

Evlat nöbeti 10'uncu gününde

​HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki bekleyiş sürüyor.
65 bin bina dönüşecek

65 bin bina dönüşecek

Bakan Kurum, kentsel dönüşümde yol haritasını açıkladı.
Halk Ekmeke yüzde 40 zam

Halk Ekmek'e
yüzde 40 zam

İstanbul'da ​bir fiyat artışı da Halk Ekmek'te gerçekleşti.
4. ortak uçuş

4. ortak uçuş

​Türk ve ABD helikopterleri peş peşe havalandı.
Göreve başladılar

Göreve başladılar

​Dünyanın en büyüğünde kuş uçurtmuyorlar.
Beylikdüzü'nde okul servis takla attı

Beylikdüzü'nde okul servis takla attı

Serviste bulunan çok sayıda öğrenci yaralandı.

Kerpetenli vahşet

Kerpetenli vahşet

Polis ve komşular daireye girince şoke oldu.

Tanesi 1 lira

Tanesi 1 lira

​Sezonun son eriği tezgahtaki yerini aldı.
MİT ve emniyetten ortak operasyon

MİT ve emniyetten ortak operasyon

Metropollere bombalı saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı.
Göçmenler kamyonette<br> böyle saklandı

Göçmenler kamyonette
böyle saklandı

​Umman'dan BAE'ye geçiyorlardı.
Utancın 39. yılı

Utancın 39. yılı

​​12 Eylül askeri darbesini hatırlıyor muyuz?
82 milyon<br> faizciye çalışıyor

82 milyon
faizciye çalışıyor

​Gözler Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında olacak.
KKTC'de<br> art arda patlamalar

KKTC'de
art arda patlamalar

Askeri alanda birden çok patlama meydana geldi.
Kırık tespit edildi

Kırık tespit edildi

Trabzonsporlu Ekuban ameliyat edilecek.
Resmen satıldı

Resmen satıldı

​Türkiye'nin ilk otobüs firmasını Almanlar aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.