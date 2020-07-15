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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Külliye’de 15 Temmuz senfonisi: 15 Temmuz destanı bu sefer notalara döküldü

Fahir Atakoğlu’nun bestelediği ve piyanosuyla eşlik ettiği ‘15 Temmuz Destanı’ senfonik eseri, dün akşam Külliye’de icra edildi. Konser, televizyon ekranları ve sosyal medyadan dinleyiciyle buluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Külliye'de 15 Temmuz Senfonisi
Külliye'de 15 Temmuz Senfonisi

Millet iradesinin zaferiyle sonuçlanan FETÖ’nün darbe girişimi 15 Temmuz’un 4. yılında, “15 Temmuz Destanı”, duayen besteci Fahir Atakoğlu’nun senfonik eseriyle “yeniden yazıldı.” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları, İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yapılan senfonik eser projesinin konseri, dün gece televizyon ekranlarında ilk kez dinleyiciyle buluştu. Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından da yayınlandı.

Külliye'de 15 Temmuz Senfonisi

DUAYEN İSİMLER İCRA ETTİ

  • Ünlü besteci Fahir Atakoğlu’nun notalara döktüğü “15 Temmuz Destanı” isimli senfonik eser, Şef Cemi’i Can Deliorman’ın yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu tarafından seslendirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi havuzlu bahçede düzenlenen konserin önceki gün provası yapılmıştı Demirkırat ve Sarı Zeybek gibi Türkiye’nin en çok izlenen belgeselleri ile Muhteşem Yüzyıl ve Ayla gibi yine çok izlenen dizi ve filmlerin müziklerine imza atan Fahir Atakoğlu, konserde orkestraya piyano ile eşlik etti.

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