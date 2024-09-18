Külliye'de önemli kabul: Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
" denildi.
Erdoğan'ın Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabulüne TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da iştirak etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından fotoğraf paylaşımı yapıldı.
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1 saat önce