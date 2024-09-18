Külliye'de önemli kabul: Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pastanede vatandaşlarla sohbet etti ve kendisiyle fotoğraf çekilmeye gelenleri de geri çevirmedi. Erdoğan'a pastane ziyaretinde, Müzisyen Cengiz Kurtoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da eşlik etti. Pastanede frappe yiyen erdoğan aşçıya, “Maşallah, frappeyi güzel yapmışsın.“ sözleriyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı, pastaneden ayrılmadan önce çalışanlarla hatıra fotoğrafı da çekildi.