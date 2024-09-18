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Külliye'de önemli kabul: Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia'yı kabul etti. Erdoğan'ın Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabulüne TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da iştirak etti.

18:55 - 18/09/2024 Çarşamba
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
" denildi.

Erdoğan'ın Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabulüne TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da iştirak etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından fotoğraf paylaşımı yapıldı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Polonya
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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