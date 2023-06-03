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Külliye'de tarihi anlar: Beştepe'deki törende Nikol Paşinyan İlham Aliyev'in arkasına oturtuldu

Cumhurbaşkanlığındaki törende Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in arkasına oturtulması dikkat çekti.

18:45 . 3/06/2023 Cumartesi
AA
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in arkasında oturuyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in arkasında oturuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere pek çok dünya lideri ve siyasetçi Ankara'ya geldi. Beştepe'de düzenlenen törene 21 devlet başkanı ve 13 başbakan katıldı.

Törene katılanlar arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da yer aldı.

Liderlere ayrılan oturma bölümünde ise dikkat çeken bir detay objektiflere yansıdı.

Paşinyan, Aliyev'in arkasına oturtuldu

Törende Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in arkasına oturtulduğu görüldü. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Öte yandan bilindiği üzere yıllar boyunca Ermenistan'ın işgalinde bulunan Dağlık Karabağ, 2020'de Azerbaycan topraklarına katılmıştı.

Azerbaycan tarafından ezici bir şekilde yenilgiye uğratılan Ermenistan, Dağlık Karabağ'la ilgili son kararını verdi.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etti

Buna göre Ermenistan, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul ettiğini resmen açıkladı.

Ancak Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenistan güçleri, zaman zaman tansiyonu yükselten hamlelerde bulunuyor.

Azerbaycan mevzilerine saldırılar düzenleyen Ermeni unsurları nedeniyle şehit düşen ve yaralanan askerler oluyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Göreve Başlama Töreni'nde Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajı: Şahlanış dönemi başlamıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Göreve Başlama Töreni'nde Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajı: Şahlanış dönemi başlamıştır

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni' gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'ye girerken 101 pare top atışı yapıldı. Törene 78 ülkeden üst düzey temsilci katıldı. Erdoğan, ''Aziz milletim, değerli devlet ve hükümet başkanları, değerli Meclis başkanları ve devlet başkanı yardımcıları, değerli ülke temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli dostlarım, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri bu tarihi törenimiz münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde, 15 Temmuz gecesi gazilikle şereflenen bu mekanda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizleri bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören kardeşlerim hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Sandığa giden tüm vatandaşlarımı tebrik ediyorum. Yurt dışındaki gurbetçilerimizi özellikle tebrik etmek istiyorum'' ifadelerini kullandı. Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ''Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim diyoruz. Türkiye'nin her bir vatandaşının katkısına ihtiyacı var. Seçim dönemi 28 Mayıs gecesi itibarıyla artık sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş millet kesin kararını vermiştir. Artık Türkiye Yüzyılı, şahlanış dönemi başlamıştır'' ifadelerini kullandı.


#İlham Aliyev
#Nikol Paşinyan
#Külliye
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