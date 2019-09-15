Kulp'taki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 1 gözaltı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkin soruşturmayı derinleştiriyor. Güvenlik kameralarını tek tek izleyen ekipler, olayın aydınlatılması için titiz çalışma yürütüyor.

Gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Tanık ifadeleri doğrultusunda hakkında yakalama kararı verilen M.E.A, Uzunova Köyü Sivrice Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren M.E.A'nın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde HDP tarafından Kulp Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği ancak daha önce işlediği suçlar nedeniyle adaylığının İlçe Seçim Kurulunca kabul edilmediği öğrenildi.

Belediyeye ait aracın olay gerinde görüldüğü iddiası

Kulp Belediyesine ait bir aracın saldırının gerçekleştiği yerde patlamadan kısa süre önce görüldüğü iddiası üzerine soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 kişiden HDP'li Kulp Belediye Başkanı M.F.T, HDP İlçe Başkanı A.K, HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Söz konusu 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari diğer şahsın yakalanmasına çalışılıyor.

Belediyede arama yapılmıştı

Olayın ardından terörle mücadele, asayiş ve organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince Kulp Belediyesi ile HDP Kulp İlçe Başkanlığında yapılan aramada el konulan kamera kayıtlarıyla bazı dokümanların incelenmesi ise devam ediyor.