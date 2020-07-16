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POLİTİKA

Kültür Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Ayasofya Camii protokolü imzalandı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde yürütülecek koruma, geliştirme, tanıtım ve yönetim faaliyetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Kültür Bakanlığı ve Diyanet işbirliği protokolü imzaladı.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu ifadeleri kullandı:

Ben de sözlerime başlarken Van'da şehit olan 7 kahramanı anarak başlamak istiyorum.

Danıştay 10'uncu dairesinin aldığı karar ve ilgili kararname neticesinde Ayasofya yeniden ibadete açılmış bulunmaktadır. Bu süreçte herkesin fikirlerini belirtmesi elbette normaldir. Ancak hiç kimse bağımsız yargının aldığı bu kararın üstünde değildir.

Bugün Ayasofya sapasağlam ayakta duruyorsa, bütün inanç, kültür tarih zenginliğiyle UNESCO'nun bir parçasıysa, yeri geldiğinde canını siper ederek koruyan Türk milletine borçludur.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, Ayasofya Camii itinayla korunacaktır. Her şeyden önce bu milli ve manevi değerlerimizin bir gereği ve geçmişimize de vefa borcumuzdur.

Bugün imzalayacağımız prokolle de Ayasofya'nın korunmasına yönelik ana ilkeler saptanmıştır. Caminin sahip olduğu tarihi kültürel estetik değerlerin muhafazasının gerçekleştirileceği bir kez daha imza altına alınmış oluyor.

Elbetteki Ayasofya camiindeki din hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığımızca yürütülecektir. Koruma, restorasyonu biz yerine getireceğiz. Değişen hiçbir şey yok.

Üç konuya değinmek istiyorum. Ayasofya Camii, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak üstelik ücretsiz olacak.

Bizzat Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyon bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem de vakıflar genel müdürlüğünün desteğiyle restorasyonları hızlandırıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sultan Ahmet Meydanı'daki tapu binası bakanlığımıza tahsis edildi. İkona ve kilise inşaları koleksiyonu, türbe eşyaları koleksiyonları gibi değerli birçok hazine değerimizi orada sergilemeye başlayacağız.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise;

Ayasofya bütün insanlığa hizmet etmeye devam edecek.

Bu mirası korumak bize düşüyor. Hem kültür bakanlığımız, vakıflar genel müdürlüğümüz, diyanet işleri başkanlığı olarak el birliğiyle bu insanlık mirasını nasıl en güzel şekilde koruyacağız ve yine insanlığa hizmet etmeye, daha kaliteli, daha nitelikli hizmet etme noktasında katkılarımız ne olacak bu protokol ile onu ortaya koyuyoruz.

Bir görev dağılımı yapıyoruz. Ben inanıyorum ki bundan sonra Ayasofya'nın ziyaretçileri daha da artacak. Biz nitelikli, kaliteli hizmetlerle bu vazifemizi en güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız.

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