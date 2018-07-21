Kültür ve bilimde dünya açılımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi çalışmaların yanı sıra kültür, bilim, sanat ve spora ilişkin pek çok çalışmayı da yakından takip edecek. Türkiye’yi bu alanlarda dünyaya tanıtan projelere de desteğini sürdürecek. Halen Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen projelerden öne çıkanlar şöyle: Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen projelerin başından Cumhuriyet’in 100 yıl kutlamalarıyla ilgili hazırlıklar geliyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında yapılacak kutlamalar için hazırlıklar devam ediyor.

AY-YILDIZ’IN ÇOCUKLARI

Erdoğan’ın himaye ettiği bir diğer proje şehitlerin emaneti olan şehir çocuklarına yönelik Ay Yıldızın Yıldız Çocukları Projesi. Proje, şehit çocuklarının hayata hazırlanma sürecinde potansiyellerini açığa çıkararak, eğitim ve gelişimlerini desteklemesi amaçlanıyor. 15 Temmuz şehitlerinin 250 çocuğu ile başlayan projede genişletilecek.

ANTARKTİKA PROJESİ

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri ile kültür ve sanatta Türkiye’nin adını duyuran isimler onurlandırılıyor. Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK Ödülleri’yle de bilim dünyasındaki hizmetler taçlandırılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Antarktika Bilimsel Araştırma Üssü Projesi de yine Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen çalışmalar arasında. Türkiye Bilimler Akademisi'nin yürüttüğü Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi ile de Türk ve İslâm medeniyet havzasında üretilmiş olan Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça, diğer Türk lehçelerinde telif, tercüme ve şerh kitapları derleniyor.

DOĞA GÜZELLİKLERİ DÜNYAYA AÇILIYOR

Desteklenen ve dünyaca ünlü bisikletçilerin yarıştığı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’yla ile de yüzlerce sporcu Türkiye’nin doğan güzelliklerini dünyaya tanıtıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinden gerçekleşen organizasyon kapsamında yarışların gerçekleştirdiği parkurlardaki doğan güzellikler dünyanın birçok televizyonunda aynı anda gösteriliyor. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Sultan 2. Abdülhamid Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu Projesi, İstanbul Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Proje ile İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde yer alan ve büyük bir kısmı 2. Abdülhamid’in talimatıyla 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında çekildiği belirtilen 36 bin 585 kare fotoğraf koleksiyonunun, son teknoloji ile dijital ortama aktarılması amaçlanıyor.

Ustalar Avrupa’ya açılıyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde müzik organizasyonları bulunuyor. Bunların başında “Köprü ve Ötesi projesi” geliyor. Proje kapsamında Mozart’ın, Scubert’in, Paganini’nin eserleri milli sazımız “bağlama” ile icra edilirken, Aşık Veysel, Neşet Ertaş gibi büyük ozanlarımızın ve ustalarımızın eserleri batı müziği sazları ile icra ediliyor. Proje kapsamında pek çok Avrupa ülkesinde konserler verilmesi hedefleniyor.

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