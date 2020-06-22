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Gündem Kumpasçılar hesap verecek 7 Şubat MİT kumpası davası bugün başlıyor
POLİTİKA

Kumpasçılar hesap verecek: 7 Şubat MİT kumpası davası bugün başlıyor

MİT kumpası davası bugün start alıyor. 3 Temmuz’a kadar sürecek davanın ilk duruşması Silivri’de görülecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MİT’in yeni binası “KALE” Ocak ayında hizmete girmişti.
MİT’in yeni binası “KALE” Ocak ayında hizmete girmişti.

MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012’deki “MİT kumpası”na ilişkin dava bugün başlanacak. Kumpasa ilişkin 14’ü tutuklu 15’i firari 34 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Silivri’de yapılacak.

AĞIR MÜEBBET TALEBİ

  • Dava kapsamında sanıklar Yurt Atayün, Faik Şaşmaz, Aykut Güçlü, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci, Veli Tuluy, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Ali Fuat Yılmazer, Oğuzhan Ceylan, Mustafa Gökkılıç ve Erkan Ünal tutuklu bulunuyor. Şüpheliler hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor. Davada, ayrıca başka suçtan tutuklu 5 sanık yer alıyor. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame ekinde yer alan belgelerin devlet sırrı olabilecek nitelikte belgeler olma ihtimali nedeniyle mahkeme heyeti haricinde kalan kişilere erişimi yasakladı. Heyet ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na müşteki sıfatıyla davetiye tebliğine oy birliğiyle karar verdi.

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