Kurban Bayramı öncesi eğitim verecek

Kurban Bayramı’nda sağlıklı kesim yapılabilmesi, etlerin doğru şekilde parçalanması ve sonrasında sağlıklı şartlarda saklanabilmesi amacıyla düzenlenen Kurban Kesim Elemanı Kursu ile vatandaşlar bayrama kadar gerekli eğitimleri almış olacak. KO-MEK ve Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen kurslar, hijyen kurallarına dikkat edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren hijyen ve teknoloji yönünden tam donanımlı İzmit Mezbahası’nda düzenlenecek.