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Kurban Bayramı öncesi eğitim verecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Kesim Elemanı Kursu açmak için başvuruları toplamaya başladı.

04:00 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Kesim Elemanı Kursu ile vatandaşlar bayrama kadar gerekli eğitimleri verecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Kesim Elemanı Kursu ile vatandaşlar bayrama kadar gerekli eğitimleri verecek

Kurban Bayramı’nda sağlıklı kesim yapılabilmesi, etlerin doğru şekilde parçalanması ve sonrasında sağlıklı şartlarda saklanabilmesi amacıyla düzenlenen Kurban Kesim Elemanı Kursu ile vatandaşlar bayrama kadar gerekli eğitimleri almış olacak. KO-MEK ve Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen kurslar, hijyen kurallarına dikkat edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren hijyen ve teknoloji yönünden tam donanımlı İzmit Mezbahası’nda düzenlenecek.



#Kurban Bayramı
#Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
#Eğitim
#Kurs
2 saat önce
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