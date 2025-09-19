Küre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü keşfedildi

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak Avrupa'nın özel 13 noktasından biri seçilen ve 37 bin 753 hektarlık alanıyla dikkat çeken Küre Dağları Milli Parkı'nda yapılan keşif, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bilimsel adı 'Cynanchica paphlagonica' olan 'Paflagonya Belumotu', Küre Dağları Milli Parkı'ndaki Horma Kanyonu'nda keşfedildi.