Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bartın
Küre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü keşfedildi

Küre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü keşfedildi

15:0119/09/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bilimsel adı 'Cynanchica paphlagonica' olan 'Paflagonya Belumotu', Küre Dağları Milli Parkı'ndaki Horma Kanyonu'nda keşfedildi.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bilimsel adı 'Cynanchica paphlagonica' olan 'Paflagonya Belumotu', Küre Dağları Milli Parkı'ndaki Horma Kanyonu'nda keşfedildi.

Bartın ve Kastamonu sınırları arasında yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda, yeni bir bitki türü keşfedildi. Yeni endemik türün, 'Paflagonya Belumotu' adıyla literatüre girdiği açıklandı.

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak Avrupa'nın özel 13 noktasından biri seçilen ve 37 bin 753 hektarlık alanıyla dikkat çeken Küre Dağları Milli Parkı'nda yapılan keşif, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bilimsel adı 'Cynanchica paphlagonica' olan 'Paflagonya Belumotu', Küre Dağları Milli Parkı'ndaki Horma Kanyonu'nda keşfedildi.

İsmini, bulunduğu bölgenin antik adı Paflagonya'dan alarak 'Paflagonya Belumotu' olarak literatüre kazandırıldı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) öncelikli koruma bölgelerinden Karadeniz Nemli Karstik Ormanları'nda yetişir. Kökboyasıgiller familyasından gelen bu bitki; sarı ve gösterişli çiçeklere sahip, narin yapıda, odunsu kökleriyle dikkat çekiyor. Kayalık alanlarda yetişir" denildi.



#Küre Dağları Milli Parkı
#Paflagonya Belumotu
#PAN Parks
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025: Eylül doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?