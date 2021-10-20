Kurşunlandı, elektrik çarptı, trafik kazası geçirdi ölmedi: 'Kedi' lakabıyla tanınıyor

Defalarca yüksekten düşen 44 yaşındaki Mehmet Övet, denizde boğulma tehlikesi geçirdi, kurşunlandı, elektrik çarptı, trafik kazası geçirdi ama yaşama sıkı sıkı tutundu.

LAKABI KEDİ OLDU

Geçirdiği kazalardan sonra yüzde 79 engelli raporu olan Mehmet Övet, şimdi Marmaris plajında mısır tezgahı işletiyor. Trafik kazası geçirmeden önce elektrik elektronik işleri ile uğraştığı için "Sky Mehmet" olarak tanınan Övet’in lakabı da geçirdiği kazalardan sonra ’Kedi’ oldu.

7 KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜM



"Yedi kez ölümden dönmem büyük bir şans" diyen Mehmet Övet, "6-7 yaşlarında arkadaşlarımla oynarken yaklaşık 7 metre yükseklikten kafa üstü düştüm, sonra iskelede yüzerken Rodos’a gidip gelen büyük paletli gemilerin altındaki midyeler bedenimi kesti. Nefes alamadım, 9 metre derinlikten beni çıkardıklarında kalbim durmuştu. Gemide olan bir doktor beni tekrar hayata döndürdü. Asansör boşluğunda merkezi sistem elektrik takarken çarpılıp düşmüşüm, hastanede kendime gelmişim. Pompalı tüfekle 15 kurşun yedim, beşi hala bedenimde. Motosikletle giderken bir araç arkamdan çarptı, 78 gün yoğun bakımda kaldım. Yatalak kaldım. Sonra tekrar ayağa kalktım" dedi.

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YAŞADIKLARIM KOMEDİ İLE KORKU FİLMİ GİBİ



7 yaşından 36 yaşında kadar 7 kez ölümden döndüğünü anlatan Övet, yaşadıklarının komedi ile korku filmi gibi bir şey olduğunu söyledi. Mehmet Övet, "Vücudumda kurşun da kaldı, midye kesikleri, elektrik çapması yanıkları, trafik kazasının hasarları ve ameliyat izleri var. Koltukaltımda, göbeğimin altında kesikler var, kurşun yaraları var, boğazımda nefes için açtıkları deliğin izi var. Çoğu yerimde yaşadığım kazaların izlerini taşıyorum" diye konuştu.

"ARTIK YAŞAMAZ" DEMİŞLER

Talihsiz kazaları geçirdiği zamanlarda bekar olduğunu belirten Övet, kendisini hayata bağlayan ve şimdi Lina ve Mila isimli kızlarının annesi Şeyda hanım ile evlendiğini söyledi. Övet, "Elektronik tamir işleri ve çanak anten montajı yaparken de üç kez çatıdan kafa üstü yere çakıldım. 2012 yılında geçirdiğim kazada 78 gün yoğun bakımda kaldım. Şimdi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay sayesinde bir mısır tezgahı açtım, hayattayım ve nafakamı kazanıyorum. Yoğun bakımda 78 gün kalınca arkadaşlarım ’Artık yaşamaz mekanı cennet olsun’ demişler. Şimdi mekanım burası, deniz arkamda, cennet gibi yerdeyim. Allah Mehmet Oktay’dan razı olsun. Arkadaşlarım çok dalga geçiyorlar ’Kedi canlı diyorlar, 9 canın vardı 7’si gitti’ diyorlar. Sky Mehmet lakabım oldu Kedi" şeklinde konuştu.

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GÜNDEM Dondurma dolabı sayesinde ölümden döndü

"7 CANI GİTTİ 2'Sİ KALDI"



Övet’in 35 yıllık arkadaşı Hayri Şener, "Çocukluk arkadaşıyız, birlikte büyüdük Mehmet ile. Yaşadıkları kazalardan sonra ona ’Kedi’ diyoruz. 7 canı gitti, 2’si kaldı diyoruz. Artık ailesi var, çocukları var. Allah onlara bağışlasın. Tekne olayında birlikteydik, 7 yaşlarındaydı. Birlikte daldık sonra o çıkmadı, çok korkmuştuk ama şükür hayatta" dedi.

"19 METREDEN DÜŞSE BİLE ÖLMEZ O"

Eski arkadaşlarından Mehmet Ali Öner ise, "Valla 19 metreden bile düşse ölmez, Allah-u Teala ona öyle bir can vermiş. En son kazasında bu artık tamam öldü dedik ama aramıza döndü şükür" diye konuştu.

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GÜNDEM Dayanamayıp şikayet etti ölümden döndü

FOTOĞRAF 12 Beykoz'daki kaza saat 11.45 sıralarında Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şamil Yunus'un kullandığı asfalt yüklü kamyonunu freni tutmaması nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyon park halindeki otomobile çarptıktan sonra yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla yara almadan kamyondan çıkarıldı. Kaza nedeniyle otomobil hurdaya döndü. \"SİMİT ALMAYA GİTMİŞTİM, DÖNDÜĞÜMDE ARABAM KAMYONUN ALTINDAYDI\"<br><br>​​ Kamyonun altında kalan otomobilin sürücü Müslüm Bartın gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Fırına gittiğini söyleyen Bartın, Simit almak için arabamı park ettim. Döndüğümde arabam kamyonun altındaydı. 30 saniye belki 1 dakika ile kurtuldum diye konuştu. Başka bir vatandaş 30 saniye ile simit kardeşimin hayatını kurtarmış. İyi ki de gitmiş simit almaya Çok şükür şu an yanımızda dedi. Kamyon sürücüsü Şamil Yunus, \"Yukarıdan aşağıya doğru iniyordum, fren tutmadı. Park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Çok şükür arabada kimse yoktu\" diye konuştu. Kaza drone ile havadan görüntülendi. Kamyon otomobilin üzerine devrildi: 30 saniye ile ölümden döndü İstanbul Beykoz'da rampa aşağıya inen asfalt yüklü kamyonunun freninin tutmaması sonucu çarptığı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilin sürücüsü Müslüm Bartın, "Simit almak için arabamı park ettim. Döndüğümde arabam kamyonun altındaydı. 30 saniye belki bir dakika ile kurtuldum" dedi.

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