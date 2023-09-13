|
Gündem

Kurtulmuş Fas'a taziye telefonu: Temsilciler Meclisi Başkanı el-Alemi ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Raşid et-Talbi el-Alemi ile telefonda görüştü. Kurtulmuş, görüşmede, 8 Eylül gecesi Marakeş'in 70 kilometre güneyindeki el-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem felaketinden etkilenen Faslılara, Türk halkı adına "geçmiş olsun" ve taziye dileklerini iletti.

14:09 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Raşid et-Talbi el-Alemi ile telefonda görüştü.

Kurtulmuş, görüşmede, 8 Eylül gecesi Marakeş'in 70 kilometre güneyindeki el-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem felaketinden etkilenen Faslılara, Türk halkı adına "geçmiş olsun" ve taziye dileklerini iletti.


Türkiye'nin 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük acılar yaşadığını dile getiren Kurtulmuş, iki ülke halkının kalpten kalbe birbirine çok yakın olduğunu ve Fas'ın da yaşadığı bu derin acıyı Türk milletinin yüreğinde hissettiğini belirtti.


Türkiye'de herkesin dualarıyla Fas halkının yanında olduğunu aktaran Kurtulmuş, Fas'ın yeniden eski günlerine dönmesi için Türkiye olarak her türlü desteği vereceklerini bildirdi.


Kurtulmuş, depremden bu yana Fas'ın Ankara Büyükelçiliğiyle temas halinde olduklarını, aynı şekilde Rabat’taki Türkiye Büyükelçisinin de Fas'taki makamlarla temasını sürdürdüğünü, gelişmelerin yakından izlendiğini kaydetti.


Fas hükümetinin ihtiyaç duyduğu her türlü insani yardım ve arama kurtarma için özellikle AFAD'ın hazır olduğunu ifade eden Kurtulmuş, arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra bu büyük depremin yaralarının kısa sürede sarılması temennisini iletti.


Fas'ta depremin beşinci gününde umutlar tükeniyor: İspanyol ekipten dikkat çeken Türkiye yorumu
Fas'ta depremin beşinci gününde umutlar tükeniyor: İspanyol ekipten dikkat çeken Türkiye yorumu

Fas'ta meydana yıkıcı depremin beşinci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fas İçişleri Bakanlığı son olarak, depremde 2 bin 901 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 530 kişinin yaralandığını bildirdi. 6 Şubat depremleri yaşandığında Türkiye’ye yardıma gelen İspanyol ekipten itfaiyeci Juan Lopez “Burada, evler taşlardan yapılıyor. Türkiye’de çelikten yapılıyorlardı ve çok daha kuvvetlilerdi. Burada kimseyi bulamayacağız” ifadelerini kullandı. Evleri ağır hasar gören ya da yıkılan aileler için, depremin merkez üssü olan El-Huz'a yakın bölgede çadır kentler kuruldu. Fas Sivil Savunma Kurumu, deprem bölgesinde kurduğu çadır kentlerde depremzedelere barınma, giysi ve gıda desteği sağlıyor. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Fas’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 100 milyon İsviçre frangı (104 milyon euro) maddi destek için yardım çağrısında bulundu.



#Numan Kurtulmuş
#TBMM Başkanı
#fas
#deprem
#taziye
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde maden ocağında 4 kişi göçük altında kaldı