Kurtulmuş'tan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki: Çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, tarihsel gerçeklerin politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemeyeceğini vurguladı.

Kurtulmuş, paylaşımında "Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır." ifadelerine yer vererek şunları kaydetti:

"Amerika'yı nasıl kurduklarını hatırlatırız"

"Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır. Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Vietnam'da, Bağdat'ta, Felluce'de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesindeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki'ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız. Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, üzerine oturdukları toprakların gerçek sahipleri olan Kızılderilileri tek tek yok ettiklerini ve büyük bir soykırımdan geçirerek bugünkü Amerika'yı nasıl kurduklarını hatırlatırız."

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Ermeni terör örgütü ASALA'nın Türk diplomatlarına karşı saldırılarına ABD'de Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar'ı 1973'de şehit ederek başladığını hatırlatan Kurtulmuş, "Türkiye olarak Ermeni Soykırımı safsatasını asla kabul etmiyoruz. Tarihle yüzleşmek istemeyen, politik hesaplaşmalarla hakikate müdahale etmeye çalışanların kirli oyunlarını aziz milletimiz bozmaya ve gerçekleri her zaman olduğu gibi gün yüzüne çıkarmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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