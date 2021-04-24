Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kurtulmuştan ABD Başkanı Bidenın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki Çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız
POLİTİKA

Kurtulmuş'tan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki: Çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" ifadesini kullanmasına, "Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Vietnam'da, Bağdat'ta, Felluce'de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesindeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki'ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Kurtulmuştan ABD Başkanı Bidenın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasına tepki: Çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, tarihsel gerçeklerin politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemeyeceğini vurguladı.

Kurtulmuş, paylaşımında "Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır." ifadelerine yer vererek şunları kaydetti:

"Amerika'yı nasıl kurduklarını hatırlatırız"


"Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır. Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Vietnam'da, Bağdat'ta, Felluce'de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesindeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki'ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız. Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, üzerine oturdukları toprakların gerçek sahipleri olan Kızılderilileri tek tek yok ettiklerini ve büyük bir soykırımdan geçirerek bugünkü Amerika'yı nasıl kurduklarını hatırlatırız."

Ermeni terör örgütü ASALA'nın Türk diplomatlarına karşı saldırılarına ABD'de Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar'ı 1973'de şehit ederek başladığını hatırlatan Kurtulmuş, "Türkiye olarak Ermeni Soykırımı safsatasını asla kabul etmiyoruz. Tarihle yüzleşmek istemeyen, politik hesaplaşmalarla hakikate müdahale etmeye çalışanların kirli oyunlarını aziz milletimiz bozmaya ve gerçekleri her zaman olduğu gibi gün yüzüne çıkarmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD Başkanı Biden'a sözde 'soykırım' tepkisi: Kati surette reddediyoruz
GÜNDEM
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD Başkanı Biden'a sözde 'soykırım' tepkisi: Kati surette reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD Başkanı Biden'a sözde 'soykırım' tepkisi: Hiçbir değeri yok
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD Başkanı Biden'a sözde 'soykırım' tepkisi: Hiçbir değeri yok

AK Parti'den ABD Başkanı Biden'a sözde 'soykırım' cevabı: Kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz
GÜNDEM
AK Parti'den ABD Başkanı Biden'a sözde 'soykırım' cevabı: Kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Biden'a sözde 'soykırım' cevabı: Kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Biden'a sözde 'soykırım' cevabı: Kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz

ABD Başkanı Joe Biden 1915 olaylarına 'Ermeni soykırımı' dedi
DÜNYA
ABD Başkanı Joe Biden 1915 olaylarına 'Ermeni soykırımı' dedi
Abone Ol Google News
Forvette Gökhan Töre var

Forvette Gökhan Töre var

​Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan ABD Başkanı Bidena sözde soykırım tepkisi: Hiçbir değeri yok

​ABD Başkanı Biden'den 1915 olayları için skandal ifade.
Tablo açıklandı

Tablo açıklandı

Son 24 saatte 339 kaybımız var 40 bin 596 yeni vaka.

Engelleri aşmanın <br>zamanı geldi

Engelleri aşmanın
zamanı geldi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj.
Vaka sayısında dünya rekoru

Vaka sayısında dünya rekoru

​Başlıca nedeni sağlık sistemi çöken Hindistan.
460 hedef vuruldu

460 hedef vuruldu

​Bakan Akar, operasyonda son durumu açıkladı.

5 hafta sonra kazandı

5 hafta sonra kazandı

​​Trabzonspor, sahasında Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
Başkandan <br>transfer müjdesi

Başkandan
transfer müjdesi

"Anlaşma aşamasına geldiğimiz oyuncular var."

​FETÖ'nün Gurbet Mezarlığı faaliyete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.