NATO üyesi ülkeler, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi hedef alan kuşatma ve çevreleme planını yürürlüğe koydu. ABD, Fransa, Yunanistan ve İtalya’nın başını çektiği kuşatma harekatına İsrail ve BAE de destek veriyor. Söz konusu ülkeler Türkiye’yi kuşatmak adına askeri, ekonomik ve siyasi işbirlikleri geliştiriyor.

Türkiye bu kuşatma girişimine Kıbrıs adası çevresinde askeri, siyasi ve ekonomik görünürlüğünü artırarak cevap veriyor. Fatih ve Yavuz sondaj gemileri aktif faaliyete başlarken; Türk donanması, savaş uçakları ve İHA’ları da Ankara’nın bölgedeki çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığının ve caydırıcılığının mesajını veriyor.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de NATO’da müttefiki olan ülkeler tarafından kuşatılma ve çevrelenme tehdidiyle karşı karşıya. ABD Senatosunun Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasasına onay vermesi, Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’le askeri işbirliğini derinleştirmesi, Yunanistan’ın İsrail ile angajmana girmesi, Türkiye’ye karşı bölgedeki çevreleme ve kuşatma politikasını tamamen görünür kıldı.

Türkiye, kendisini hedef alan kuşatma stratejisine karşı, askeri ve siyasi anlamda her aracı harekete geçirmiş durumda. Avusturya Avrupa ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü uzmanı Dr. Micha’el Tanchum, yazdığı bir makale ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin, bölgedeki doğal gaz kaynaklarına el koyma amacı güden ABD ve birkaç NATO üyesi müttefikinin kendisini hedef alan çevreleme politikasını kırma çabası, olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

REKLAM

SÖZDE MÜTTEFİKLERDEN OLUŞAN CEPHE

Tanchum, Türkiye’ye yönelik ortak cephenin, başta Yunanistan olmak üzere, ABD, Fransa ve İtalya gibi, Doğu Akdeniz gazına göz diken ülkelerden ve içiçe geçmiş ortak güvenlik işbirliklerinden oluştuğuna dikkat çekiyor. Türkiye’nin NATO müttefikleri tarafından oluşturulan çevreleme politikasının, Güney Kıbrıs’a verilecek askeri destekle sertleştirilebileceğini belirten Tanchum, böylesi bir durumda bölgenin, Türkiye’nin NATO ile ilişkilerine etki edebilecek, tehlikeli bir gerilimle başbaşa kalacağını savunuyor.

ABD’DEN DÜŞMANCA YASA

Türkiye’yi hedef alan kuşatma stratejisinin çatısını ise ABD Senatosu’nda Haziran ayının son haftasında kabul edilen Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası oluşturuyor. Yasa ile Güney Kıbrıs’a askeri yardımın önü açılırken, ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında enerji işbirliğini koordine edecek bir ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulmasının da temeli atılıyordu. Yasa tasarısında Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi alımı ile F-35 tedarikinin ilişkilendirilmesi, hedefin Ankara olduğunu net biçimde ortaya koyuyordu.

GİRİT NOT EDİLDİ

Yine ABD’nin, Yunanistan ile savunma işbirliğini genişleten bir anlaşamaya imza atması, Girit adasında mevcut askeri üssü, silahlı ve istihbarat İHA’ları için genişletme çabası ve İsrail’in adada bir radar üssü kurma girişimi de Türkiye tarafından not edilen gelişmeler arasında yer alıyor.

Türkiye, bölgede haklarını korumak amacıyla KKTC ile işbirliğini de artıracak adımlar atmaya hazırlanıyor. Yeni Şafak, dünkü haberinde, Türkiye’nin bölgedeki haklarını korumak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü” oluşturulmasına ilişkin kararı imzaladığını yazmıştı. Bu adımla, Kıbrıs meselesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da bakanlık düzeyinde ele alınacak.

FRANSA DEVREDE

Türkiye’nin ikinci bir sondaj gemisini, Yavuz, Kıbrıs açıklarına göndereceğini ilan etmesinden hemen sonra Fransa’nın Güney Kıbrıs limanlarına kullanmasına dair bir anlaşma imzalaması, Paris’in Ankara’ya karşı hasmane tutumunu göstermesi açısından dikkat çekici bir gelişme oldu. Fransa donanmasına ait savaş gemileri Ocak 2019’da da Kıbrıs adası açıklarında Güney Kıbrıs ile eşgüdüm tatbikatı gerçekleştirmişti.

FATİH VE YAVUZ AKTİF GÖREVDE

Ankara söz konusu kuşatma ve çevreleme politikasına karşı, 3 Mayıs yayınladığı NAVTEX ile kendisine ait sondaj gemilerinin Kıbrıs açıklarında faaliyette bulunacağını meselenin tüm taraflarına ilan etti. Bu çerçevede ilk önce Fatih ve son olarak da Yavuz sondaj gemileri Kıbrıs çevresinde aktif kullanılmak amacıyla gönderildi. Her iki sondaj gemisine de Türk donanmasına ait fırkateynler ve denizaltılar eşlik etmeye başladı.

REKLAM

Türkiye’nin Kıbrıs adası açıklarına gönderdiği Yavuz sondaj gemisine, TCG Barbaros Fırka- teyni eşlik ediyor. Yavuz, hafta içinde sondaj çalışmalarına başlayacak. Türkiye, bölgede ABD öncülüğündeki kuşatma girişimine karşı her türlü caydırıcılığı sergiliyor.

CAYDIRICI GÜÇ

Kıbrıs adasının batısında faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisine iki fırkateyn ve 3 hücumbotun refakat ettiği, Yavuz’a ise halihazırda bir fırkateynin eşlik ettiği biliniyor. Yine Türk F-16’ları da zaman zaman sondaj gemilerimizin çevresinde görünürlük sağlıyor. Türk donanmasının Kıbrıs adası çevresindeki varlığı, kuşatma planına karşı, caydırıcılık gücünün aktif kullanıldığının da bir göstergesi.

DİRENİŞİN DOZU ARTACAK

Türkiye’nin, NATO üyesi ABD, Fransa, İtalya ve Yunanistan’dan, kendisinin bölgedeki çıkarlarını da gözeten normal müttefiklik ilişkisine dönmesini beklediğini belirten makalede, Doğu Akdeniz’de şartların değişmemesi halinde Ankara’nın kuşatma girişimine karşı direniş dozunu artırabileceği uyarısında da bulunuldu.

TÜRK İHA’LARI KIBRIS’IN KUZEYİNDE

NATO’nun Kıbrıs merkezli Türkiye’yi hedef alan kuşatma stratejisine Ankara’nın son cevabı İHA’lar üzerinden geldi. Dün sosyal medya mecralarından paylaşılan görüntülerde Türk gözlem İHA’larının Kıbrıs adasının kuzeyinde faaliyette bulunarak üslerine geri döndüğü iddia edildi. İHA’ların operasyonel olarak adanın batısında da kullanılabileceği değerlendirildi.



BAE üzerinden verilen mesaj

Doğu Akdeniz’de Türkiye karşı oluşturulan kuşatma ve çevreleme planına ilişkin dikkat çekici bir adım da Birleşik Arap Emirlikleri’nin Doğu Akdeniz’de Nisan 2019’da icra edilen Iniohos tatbikatına davet edilmesi oldu. Tanchum, ABD, İtalya, Güney Kıbrıs, İsrail’in hava kuvvetlerinin yanısıra, Orta Doğu’da Türkiye karşıtı bloğun başını çeken BAE savaş uçaklarının da tatbikata dahil edilmesiyle, NATO kuşatmasının bölgede Türkiye’yi hedef aldığını gösteren önemli mesajlardan biri olduğunu savundu.

GÜNDEM İstanbul’da iki Suriye zirvesi

GÜNDEM CHP’li değilsen çalışamazsın