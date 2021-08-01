Gündem Bir dakika ile sınava alınmayan aday görevlilere dakikalarca dil döktü
EĞİTİM

Bir dakika ile sınava alınmayan aday görevlilere dakikalarca dil döktü

Kütahya’da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nca, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) sınav başladı.

Haber Merkezi İHA
Kütahya haberleri: Bir dakika ile sınava alınmayan aday görevlilere dakikalarca dil döktü
Sınava giren herkese başarılar dileyen adaylar ise sınav için heyecanlı olduklarını daha önceden hazırlıklarını yaptıklarını ve konuları daha önceden bitirdiklerini dile getirdiler.

Sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerine doğru yola çıkan adaylar, sınav salonlarına sosyal mesafe kuralına göre alındı. 10:15’de başlayacak sınav için saat 10:00’da kapıların kapandığı sınav merkezlerinde bazı adaylar son dakika gelerek sınava girseler bazı adaylar ise kapıların kapanmasından dolayı sadece saniyeler ile sınava alınmadılar.

Sınava bir dakika ile sınava alınmayan bayan bir aday, görevlilere dakikalarca dil döktü.


Sınava giren herkese başarılar dileyen adaylar ise sınav için heyecanlı olduklarını daha önceden hazırlıklarını yaptıklarını ve konuları daha önceden bitirdiklerini dile getirdiler.

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