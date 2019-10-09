Gündem Kütahyada yük treni kamyonete çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı
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Kütahya'da yük treni kamyonete çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı

Kütahya'da yük treni kamyonete çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı

Kütahya'da yük treninin hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, makinist gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Yük treni, hemzemin geçitte kamyonete çarptı.
Yük treni, hemzemin geçitte kamyonete çarptı.

Kütahya’da yük treninin hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

AA
Yük treni, hemzemin geçitte kamyonete çarptı.

Edinilen bilgiye göre, makinist Yakup Özkul idaresindeki DE 24274 sefer sayılı Tavşanlı-Kütahya seferini yapan yük treni, Kütahya Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte Kadir Gencer’in idaresindeki 34 MJZ 77 plakalı kamyonete çarptı.

AA
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

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Tren arabaya çarptı: Facianın eşiğinden dönüldü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA
Kazada yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kadir Gencer ve kamyonetteki Furkan Gönültaş, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, makinist gözaltına alındı.

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