Kütahya'da yük treni kamyonete çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı

Gündem

İçişleri Bakanlığı: Terör örgütü 'bitik' noktaya geldi

İçişleri Bakanlığı: Operasyonlarla 600’ün altına düşen teröristler arasında korku artarken kaçışlar ve teslim olmalar da hızlandı. Yürütülen operasyonlarda örgütün mağara ve sığınakları tek tek imha ediliyor