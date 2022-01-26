Kütüphanesiz okul kalmadı: ​16 bin 361 okula yeni kütüphane

Milli Eğitim Bakanlığı, 26 Ekim 2021’de başlattığı ve 31 Aralık 2021’de tamamladığı ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında 16 bin 361 yeni kütüphane yaptı. Bu proje ile ‘Sıfır Atık’ projesi birleştirilerek 1 Ocak 2022’de ‘tüm illerde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane’ kararı hayata geçirildi.

EN ÇOK KÜTÜPHANE İSTANBUL’A

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen proje 25 günde tamamlandı. Böylece tüm illerdeki okullara geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane kazandırıldı.

Projeyle kütüphanelerdeki kitap sayısı, 28 milyondan 42 milyona yükseltildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, projeyi iki ayda tamamladıklarını anlatarak şunları kaydetti:

“Bu kapsamda kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yaptık. 2021 yılı sonunda kütüphanesiz okul kalmadı. Kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan yaklaşık 42 milyona yükselttik. Ayrıca, okullarımızda Emine Erdoğan’ın himayelerinde devam eden sıfır atık projesini de bu projeyle birleştirerek Ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla oluşturulan 250 kütüphane yapmayı hedeflemiştik. 25 gün gibi kısa sürede bu hedefe ulaştık. Tüm illerimizde geri dönüşüm yoluyla oluşturulmuş en az bir kütüphane bulunuyor. İstanbul, 33 kütüphaneyle geri dönüşüm yoluyla oluşturulan en fazla kütüphaneye sahip kentimiz oldu. 14 kütüphaneyle İzmir ikinci, 13 kütüphaneyle Antalya ve Muğla üçüncü sırada yer aldılar.”

ATIK SIRALAR DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Proje, Ağrı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi’nde sıfır atıkla yeni bir kütüphane oluşturulmasıyla başlatılmıştı. İllerde toplanan atık malzemeler atölyelerde idareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından işlenerek çalışmalara başlandı. Kullanılmayan tahtalar, sıralar, demirler, camlar öğretmen ve öğrenciler tarafından masa, kitaplık, sandalye, sehpa ve aksesuara dönüştürülerek kütüphanede kullanıma uygun hale getirildi.

REKLAM

Dijital kitaplar TRT Çocuk’ta

TRT Çocuk Kitaplık uygulamasına, yarıyıl tatiline giren çocuklar için her gün yeni bir kitap eklenecek. Uygulamada, okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklar için psikolog, pedagog ve çocuk gelişim uzmanlarınca detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirilen kitapların yer alıyor. Çocuklar interaktif dijital kitapları, ücretsiz ve reklamsız olarak okuyabilecek ya da istediklerinde dinleyebilecekler. Uygulamada ‘Tanısan Çok Seversin’, ‘Ben

Ne Olmak İstiyorum’, ‘Bil Bakalım Ben Kimim’, ‘Bakkal Tosun’, ‘Çiftçi Mumu’ gibi kitaplar yer alıyor.

GÜNDEM Z-Kütüphaneler her yerde