Gündem Kuytul çek-senet ve gasptan tutuklandı
ADANA

Kuytul çek-senet ve gasptan tutuklandı

Furkan Vakfı eski yöneticisi Alparslan Kuytul, iş insanı Koray Sarısaçlı’nın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Bir dönem vakfın yöneticiliğini de yapan Sarısaçlı, savcılığa verdiği ifadede 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü ve kendisine zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını öne sürmüştü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuytul çek-senet ve gasptan tutuklandı
Alpaslan Kuytul tutuklandı.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın eski yöneticisi Alparslan Kuytul, iş insanı Koray Sarısaçlı’nın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Sarısaçlı, 8 Eylül 2021’de 4 kişi tarafından plakasız bir otomobile bindirilerek kaçırılmıştı. Sarısaçlı, serbest bırakıldıktan sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü ve zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını öne sürdü.

Koray Sarısaçlı
Koray Sarısaçlı

TUTUKLANDI

Belge ve ifadeler üzerine Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Başsavcılığın talimatı üzerine Kuytul dün sabah Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Kuytul, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kuytul’la birlikte, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8’e yükseldi.

Alparslan Kuytul tutuklandı
GÜNDEM
Alparslan Kuytul tutuklandı
Fenerbahçenin yeni hocasını duyurdular

Fenerbahçe'nin
yeni hocasını duyurdular

Tecrübeli teknik direktör Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
Şampiyon İstanbulda oynayacak

Şampiyon
İstanbul'da oynayacak

Trabzonspor-Altay maçının oynanacağı stadyum belli oldu.
MSB: Yiğitlerimiz çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal mültecileri gönderemeyeceksin, gücünüz yetmez.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.