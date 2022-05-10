Kuytul çek-senet ve gasptan tutuklandı

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın eski yöneticisi Alparslan Kuytul, iş insanı Koray Sarısaçlı’nın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Sarısaçlı, 8 Eylül 2021’de 4 kişi tarafından plakasız bir otomobile bindirilerek kaçırılmıştı. Sarısaçlı, serbest bırakıldıktan sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü ve zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını öne sürdü.

Koray Sarısaçlı

TUTUKLANDI

Belge ve ifadeler üzerine Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Başsavcılığın talimatı üzerine Kuytul dün sabah Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Kuytul, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kuytul’la birlikte, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8’e yükseldi.

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