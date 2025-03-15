Kuyumcu müşterilerini dolandırdı: Polis ekipleri kuyumcuya ulaşmaya çalışıyor

İş yeri önüne gelen vatandaşlardan kimisinin kuyumcuya altınlarını daha sonra almak üzere bıraktığını belirtirken, kimisi de çeyrek altınlarını kuyumcuya bırakarak bilezik yaptırmak için sipariş verdiğini kaydetti. Depremzede olduğunu belirten bir kadın müşteri ise alacağı olan 400 bin lirayı 4 gün üst üste gidip geldikten sonra kuyumcudan alabildiğini söyledi.