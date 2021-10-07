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POLİTİKA

Kuzey Irak'ta hava hareketliliği: Türk SİHA'ları kanatlandı

Türk güvenlik güçlerinin PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerine yönelik mücadelesi aralıksız sürüyor. Nokta operasyonlarla terörist elebaşları birer birer etkisiz hale getirilirken, teröristlere kaçacak yer bırakmayan SİHA operasyonları da sıklaştı. Bugün sabah saatlerinde Kuzey Irak’ta hava hareketliliği yaşandı. Resmi bir açıklama yapılmazken, Türk SİHA'larının bölgeyi adeta karış karış izlediği görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuzey Irakta hava hareketliliği: Türk SİHAları kanatlandı
Fotoğraf: Arşiv

PKK elebaşlarına sığınacak alan bırakmayan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), başarılı operasyonlarıyla örgütün sözde yöneticilerini birer birer etkisiz hale getiriyor.

SİHA'LAR HAVALANDI

Hareket edemez hale gelen terörist elebaşlarının en büyük korkusunun Türk SİHA'ları olduğu biliniyor. Son dönemde SİHA operasyonları sıklaştırıldı. Bugün erken saatlerde de Kuzey Irak'ta hava hareketliliği yaşandı. Havalanan Türk SİHA'ları bölgeyi adeta karış karış izledi. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜST DÜZEY DARBE

Yakın zamanda, PKK’nın sözde merkez komite üyesi Haydar Varto kod adlı Engin Karaaslan, ABD ve PKK kontrolündeki Kamışlı’da aracındayken SİHA operasyonuyla öldürülmüştü. Kırmızı listedeki Karaaslan, Suriye’de öldürülen en üst düzey terörist olmuştu.

Engin Karaaslann
Engin Karaaslann

KANDİL'DE VURULDU

PKK’nın Kerkük alan sorumlusu ‘Delil Siirt’ kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk de Kandil’de etkisiz hale getirilmişti. Afrin’de sivillere yönelik pek çok eylemde yer alan terörist, Mehmetçiğe saldırı için kullanılan füze ve ağır silah mühimmatını temin ediyordu.

Mehmet Hatip Arıtürkn
Mehmet Hatip Arıtürkn

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