Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz ama
POLİTİKA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan Türkiye'ye biat açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz ama...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendilerinden Türkiye düşmanı çıkmayacağını belirterek, "Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi her zaman savundum. Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz; boşuna uğraşmasınlar ama 'otur arap, kalk arap' misali biatçı bir anlayış da çıkmaz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açıklama yaptı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açıklama yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi her zaman savunduğunu söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı, Rum tarafının azınlığı olmak istemedikleri gibi, bir alt yönetim olarak nitelenmek de istemediklerini dile getirerek, eşitlik- özgürlük ve güvenlik içinde yaşamak istediklerini kaydetti.

Akıncı'nın açıklaması şu şekilde:

  • "Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi her zaman savundum. Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz; boşuna uğraşmasınlar ama 'otur arap, kalk arap' misali biatçı bir anlayış da çıkmaz.

Biz Rum tarafının azınlığı olmak istemediğimiz gibi, bir alt yönetim olarak nitelenmek de istemeyiz. Bu topraklarda onurlu bir halk olarak eşitlik-özgürlük-güvenlik içinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde yaşamak istiyoruz. Halkımızın bu hassasiyetlerine de herkesten saygı bekliyoruz.

Seçimlerimizde de tek söz sahibi halkımızın kendisidir. Bunun ötesinde hiçbir müdahaleyi de kabul etmiyoruz."

Türkiye ve KKTC'nin Kapalı Maraş adımı Rum lideri çıldırttı
DÜNYA
Türkiye ve KKTC'nin Kapalı Maraş adımı Rum lideri çıldırttı

KKTC'de seçimler ertelendi: Artık Akıncı 6 aylığına yetkisiz cumhurbaşkanı
DÜNYA
KKTC'de seçimler ertelendi: Artık Akıncı 6 aylığına yetkisiz cumhurbaşkanı

Akıncı Rumlardan ilaç istedi KKTC'de kriz çıktı: İlaç istenecekse Türkiye bize yeter
KORONAVİRÜS
Akıncı Rumlardan ilaç istedi KKTC'de kriz çıktı: İlaç istenecekse Türkiye bize yeter


Abone Ol Google News
Evlat katili mi yoksa hayırsever mi?

Evlat katili mi
yoksa hayırsever mi?

​Osmanlı tarihinde katledilen tek Valide Sultan.
Yüzde 5iTürkiyeye 70 yıl yeter

Yüzde 5'i
Türkiye'ye 70 yıl yeter

​Erdoğan'ın müjdesine dair detaylar milyonları heyecanlandırdı.
Nevşin Mengü: Maliyeti yüksekse doğalgazı çıkarmayalım

​Bilgiler mahkeme ve Interpol ile de paylaşıldı.

Onyekuru hamlesi

Onyekuru hamlesi

​​Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ta teklif yaptı.

Her satırı dehşet

Her satırı dehşet

Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü.
Müslümanlara<br>insanlık dışı muamale

Müslümanlara
insanlık dışı muamale

​Zorla domuz eti yedirip, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle zehirlediler.
Türkiye Suriye'de<br>kendi işini kendi halledebilir

Türkiye Suriye'de
kendi işini kendi halledebilir

Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var.
Cuma günü bir müjde vereceğiz

Cuma günü bir müjde vereceğiz

​Türkiye'de açılacak yeni dönem ne ile başlayacak?
Libya'da<br>bizi izliyorlar

Libya'da
bizi izliyorlar

​Fransızlar özel uydularla izlediği Mehmetçik'i hedef gösteriyor.
BAE F-35<br>satın almak istiyor

BAE F-35
satın almak istiyor

​Trump: BAE'nin kesinlikle bu uçakların parasını ödeyecek parası var.
Doğal gaz müjdesi mi?

Doğal gaz müjdesi mi?

​Tüm Türkiye cuma günü açıklanacak müjdeye kilitlendi.
Tecavüzcü vekil<br>için karar vakti

Tecavüzcü vekil
için karar vakti

​Eski HDP vekili tecavüzcü Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak.
PKK çocukları<br>böyle kandırıyor

PKK çocukları
böyle kandırıyor

​Gençlerin adli sicilini bozarak dağa çıkarma oyunu ellerinde patladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.