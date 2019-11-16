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KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı! Burs kredi sonuçları öğrenme ekranı sonuc.kyk.gov.tr

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyurdu: KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs/kredi başvuru sonuçlarını öğrenciler, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) öğrenebilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yükseköğrenim gören öğrencilerin burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK burs/kredi sonuçları öğrenmek için tıklayınız

  • Kasapoğlu, "Beklediğiniz an geldi! Kredi/burs başvuru sonuçları açıklandı. Her zaman olduğu gibi binlerce gencimize geleceklerini inşa ettikleri bu süreçte destek vereceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim" paylaşımında bulundu.

Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) öğrenebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 öğrenim burs ve kredi rakamlarını açıkladı
OYNAT 01:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 öğrenim burs ve kredi rakamlarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuştu. Erdoğan öğrencilere müjdeyi vererek, 'Ocak ayında lisans öğrencilerinin öğrenim kredisi 550 TL'ye çıkıyor. Yüksek lisansta 1100 TL, doktorada 1650 TL olarak uygulanacak.' dedi.


Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.

Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.
Burs ve kredi sonuçları açıklandı

Burs ve kredi sonuçları açıklandı

​Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeli haberi verdi.
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