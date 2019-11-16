Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyurdu: KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

Dünya

Bölge halkının Barış Pınarı Harekatına desteği tam

Uluslararası bir araştırma şirketi tarafından Rakka ve Haseke’de yapılan araştırmaya göre, bölge halkının büyük çoğunluğu Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklerken, araştırmaya katılanların yarısı Türkiye'nin bölgeye olumlu katkı yaptığını belirtiyor. Araştırma sonuçlarına göre Barış Pınarı Harekatı, Kürtler arasında da destek buldu.

