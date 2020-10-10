Milyonlarca üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve yurt başvuruları geri sayım başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda üniversite 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini uzaktan eğitim olarak tamamlayacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kalması ise öğrencilerin merakını artırıyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs ve yurt başvuru işlemleri henüz başlamadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olan başvuru sayfası açıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

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KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs ve yurt başvuruları e - devlet sistemi üzerinden alınacak. e- Devlet sistemine giriş ypaptıktan sonra gerekli bilgilerin doldurulması sonucunda başvuru işlemleriniz onaylanacak.

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2020 KYK bursu ne kadar?

Kredi ya da burs 550 TL

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren; Yüksek lisansta bin 100 TL, Doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

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KYK yurt ücretleri ne kadar?

GSB'den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kyk yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı Kyk yurtların aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir.