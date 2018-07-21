Leşi omuzladı

Teröristin Asri Mezarlıktaki cenazesine HDP Batman Milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki de katıldı. Tabutun taşınması esnasında HDP'li Tiryaki'nin tabutu omuzladığı belirlendi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, terörist Devran Baysal'ın cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri Uca ve Tiryaki hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı. Geçtiğimiz gün de terörist cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında soruşturma açılmıştı.

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