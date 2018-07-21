Gündem Leşiomuzladı
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Leşi omuzladı

Hakkari'de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda 8 Temmuz'da öldürülen PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesi Batman'a getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP’li Uca ve Tiryaki terörist cenazesinde!
HDP’li Uca ve Tiryaki terörist cenazesinde!

Teröristin Asri Mezarlıktaki cenazesine HDP Batman Milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki de katıldı. Tabutun taşınması esnasında HDP'li Tiryaki'nin tabutu omuzladığı belirlendi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, terörist Devran Baysal'ın cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri Uca ve Tiryaki hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı. Geçtiğimiz gün de terörist cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında soruşturma açılmıştı.

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GÜNDEM
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Terör dairesine 7 takviye
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