LGS birincisi İrem: Altyapımın üzerine katarak kazandım

Kuzbunar, "Bugün açıklanan LGS sonuçlarında, tam puan alarak Türkiye birincisi olduğumu öğrendim. Bana destek veren öğretmenlerime ve aileme teşekkür ederim. Devamlı bir çalışmam yoktu; ama hem LGS'nin bilincindeydim hem de altyapım vardı. O yüzden bunun üzerine katarak ve çalışarak başardım" dedi. Babası Hüseyin Kuzbunar ise kızının başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "İrem, çalışkanlığı ve azmiyle hepimizi gururlandırdı. Bu başarı, onun emeklerinin karşılığıdır" açıklamasında bulundu.