LGS heyecanı başladı: Bir milyonu aşkın öğrenci ter döküyor

"LGS iki oturum arası kaç saat, dakika sürüyor 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım devam ediyor. İyi bir üniversitenin anahtarlarından biri olan Lise eğitimi için öğrenciler bu yıl MEB tarafından gerçekleştirilecek olan LGS sınavında ter dökecek. Hayalini kurdukları lisede eğitim almak isteyen öğrenciler LGS sınavına ilişkin bilgileri sorgulamaya devam ediyor. Peki LGS iki oturum arası kaç saat, dakika sürüyor 2024? LGS 2024 1. oturum ne kadar sürüyor?