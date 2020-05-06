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Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk LGS sonuçları 16 Temmuzda açıklanacak
EĞİTİM

LGS ne zaman yapılacak? LGS başvuruları ve sınav sonuçları tarihi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kılavuzunun güncellendiğini ve Milli Eğitim Bakanlığının web sitesinde yayınlandığını duyurdu.

Selçuk, "LGS başvuruları 15 Haziran'a kadar yapılacak. Sonuçlar 16 Temmuz'da açıklanacak" dedi.

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