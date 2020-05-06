Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kılavuzunun güncellendiğini ve Milli Eğitim Bakanlığının web sitesinde yayınlandığını duyurdu.
Selçuk, "LGS başvuruları 15 Haziran'a kadar yapılacak. Sonuçlar 16 Temmuz'da açıklanacak" dedi.
2020 LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz ve velileri için iki haberim var; sınav kılavuzunu yayımladık.
Sınav: 20 Haziran 2020
Sonuçlar: 16 Temmuz 2020
Ayrıca, sınava yönelik Mayıs ayı ilk örnek soru kitapçığı da https://t.co/bePstxgGBF’de yayında. Hepinize iyi çalışmalar. pic.twitter.com/xfi2ljhtDn
2020 LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz ve velileri için iki haberim var; sınav kılavuzunu yayımladık.