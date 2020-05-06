Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak

Spor

Mehmet Özdilek: Ligin başlamasına reel olarak kimse karar veremez

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglere ilişkin, 'Futbolun geleceğiyle ilgili hiçbir şey netleşmedi ve bugün ligin başlamasına reel olarak kimse karar veremez çünkü bu salgının gidişatıyla alakalı bir durum' dedi.