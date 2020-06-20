Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem LGS sona erdi Soru kitapçıkları 22 Haziranda verilecek
EĞİTİM

LGS sona erdi: Soru kitapçıkları 22 Haziran'da verilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu bitti. Sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla saat 15.00'e kadar 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. LGS soru kitapçıkları 22 Haziran'da verilecek. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "LGS kapsamındaki merkezi sınav, huzur ve güvenle tamamlandı." dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Öğrenciler toplam 155 dakika ter döktü. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluştu ve 75 dakika sürdü. İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluştu ve süresi 80 dakika oldu. Öğrencilere birinci oturumda, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, alanlarından sorular geldi. İlk oturum saat 09.30’da başlayıp 10.45’te bitti. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular çözüldü ve saat 11.30’da başlayıp 12.50’de sınav tamamlandı.

Sınavın sona ermesinin ardından tüm öğrencilerin aynı anda sınava girdikleri binadan çıkmasına izin verilmedi. Öğrenciler zaman aralıklarıyla, sosyal mesafe korunarak sınav salonu ve binadan ayrıldı.

Öğrenciler bu yıl sınava öğrenim gördükleri okullarda girdi. Geçen yıl sınav yapılan okul sayısı 3 bin 873 iken Bakanlık, bu sene okul sayısını 18 bin 139’a, salon sayısını 59 bin 568’den 111 bin 918’e çıkardı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı.

Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere dağıtılan soru kitapçıkları, bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya imkan verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi’den itibaren dağıtılacak. Sınav sonuçları ise, 16 Temmuz’da "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklanacak.


Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı: Eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı: Eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz

Bakan Selçuk'tan öğrencilere mesaj: Soruları çözerken rahat olun
GÜNDEM
Bakan Selçuk'tan öğrencilere mesaj: Soruları çözerken rahat olun

Abone Ol Google News
LGS sona erdi

LGS sona erdi

​Sokağa çıkma yasağı 15.00'te bitecek.
Türk lirası ile rahatladılar

Türk lirası ile rahatladılar

​Hem esnafın hem de işçinin yüzü gülmeye başladı.
Testleri pozitif çıktı

Testleri pozitif çıktı

​Yılmaz Vural dahil 11 isimde koronavirüse rastlandı.
Hainler kaçacak delik arıyor

Hainler kaçacak delik arıyor

MSB, komandoların yeni hedefleri ele geçirdiğini böyle duyurdu.

​Bakan Soylu, 'biraz daha gayret' dedi, grafikle beraber paylaştı.

Yurt dışından para, altın ve döviz getirilebilecek.
K-Pop'ta <br>tehlike büyüyor

K-Pop'ta
tehlike büyüyor

Art arda gelen dört ölüm ile yaşamları merak konusu olmuştu.

Ankara'da DEAŞ'a operasyon düzenledi.

Huzurevleri için Babalar Günü kararı açıklandı.

Dilek hemşirenin arkadaşı gözyaşlarını tutamadı.

Sokağa çıkma yasağı saat 15.00'te bitecek.

​Bakan Akar ve komuta kademesi sınır bölgesinde.

Buna bile 'motoru yerli mi' diye sordular.

​İzmir'deki 'Fevzi Öztürk' vakasının benzeri yaşandı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatında çekildi.

Kan dondurmuştu: EGM'den açıklama geldi..

​Gözaltına alınan FETÖ mensupları çözülüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.