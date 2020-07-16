LGS sonuçları açıklandı: LGS sınav sonucu e-Okul üzerinden nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen LGS sınavı sonuçları açıklandı.

1 milyonu aşkın öğrenci heyecanla beklediği sınav sonuçlarının nerede ve nasıl öğrenileceği sorusu da merak ediliyor.

Öğrenciler LGS sınav sonuçlarını okulyd.meb.gov.trsitesi üzerinden erişebilecek. Puanların ardından tercih işlemleri başlayacak.

LGS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından ise tercih kılavuzunda yer alan tarihler ve kurallara göre tercih işlemleri yapılacak.

GÜNDEM LGS sonuçları bugün açıklanıyor

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2020 LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacaktı.

Sabah saat 09.00'da sonuçlar MEB'in resmi adresi olan meb.gov.tr üzerinden ilan edildi, öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?

16 Temmuz 2020’de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

HAYAT LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK?

Ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

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MERKEZİ YERLEŞTİRME

a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

b) Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

YEREL YERLEŞTİRME

a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

b) Tercih edilen lise bakımından;

i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

ii. Yerleştirmede, Okul Başarı Puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

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iii.Yerleştirmede, 8’inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.

PANSİYONLU OKULLARA YERLEŞTİRME

Yerel yerleştirme kapsamında herhangi bir tercihine yerleşemeyen ve boş kontenjanı kalan pansiyonlu okulları tercih eden öğrenciler, pansiyonun kız ve/veya erkek kontenjanını ve yerel yerleştirme sonucunda kalan toplam boş kontenjanını aşmayacak şekilde yerleştirilir. Ancak yatılılığa ilişkin durumları Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin yerleştirme ile ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.

BAKAN SELÇUK: SORU İPTALİ YOK

Sınav sonrasındaki süreçle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu ifadeleri kullandı;