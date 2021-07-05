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EĞİTİM

LGS tercih başvuruları dönemi başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih başvuruları bugünden itibaren yapılabilecek. Adaylar en fazla 10 okul seçebilecek. LGS tercihleri için son gün ise 16 Temmuz olarak belirlendi.

Haber Merkezi AA
LGS tercihleri ne zaman başlıyor? LGS tercihleri nasıl yapılır?
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) maratonunda yeni aşamaya geçildi. 1 milyondan fazla öğrenci eğitim hayatına devam edeceği liseyi tercih edecek. 30 Haziran'da açıklanan sınav sonuçlarına göre tercihler yapılacak. Tercihler, Milli Eğitim Bakanlığının "e-okul" portalından ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek. Adaylar en fazla 10 okul seçebilecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim Danışmanı Süleyman Beledioğlu, "Çocuk, 4 tane 'ya şansımı deneyeceğim' diye yazar, 6'sını da tutabilecek yerleri yani kendi yüzdelik dilimine yakın yerlerden yazabilir. İşte öğrencimizin burada tamamını yüksek yerde yaparsa sistem onu direkt mahalli yerleştirmeye atar" dedi.

PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YERLEŞTİRME YAPILACAK

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınavdaki puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak. Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile proje okulları da aynı kapsamda olacak. Yerel yerleştirmede ise; okulların türü, kontenjanı esas alınacak. Öğrencilerin okul başarı puanı ve ikamet adresleri gibi kriterlere göre yerleşeceğini söyleyen Beledioğlu, şöyle devam etti:

"Mahalli yerleştirmede öğrencilerimiz 3 tane kendi mahallesinden yazdı. Arkasından komşu alandan yazabiliyor. Hepsini komşu alandan yazamıyor. Bunun gibi detaylar var."

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