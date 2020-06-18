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EĞİTİM

LGS’de bu teknikler başarı getiriyor: Matematiksel işlemlerde bu konuya dikkat edin

Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak LGS’de başarıyı getirecek teknikleri anlattı. Özellikle paragraf sorularında önce soru kökünün okunmasını tavsiye eden Durak, matematiksel işlemlerin de zihinden değil yazılarak yapılmasının hata olasılığını düşürdüğünü belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak, çoktan seçmeli bir sınav olan LGS’de başarılı olmanın önemli yollarından birinin test çözüm teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak ve bu teknikleri uygulamak olduğunu söylüyor. Sibel Durak, sınavda dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Sibel Durak

SORU KÖKÜ ÖNEMLİ

Çoktan seçmeli sınavlarda sorular; metin, soru kökü ve seçeneklerden oluşuyor. Bu soru yapısında dikkat edilmesi gereken konuların başında “soru kökü” geliyor. Soru kökü iyice anlaşılmadan metin ve seçeneklere yönelmenin hem sorunun yanlış çözülmesine hem de zaman kaybına neden olacağını söyleyen Durak; soruda paragraf üstte verilmiş olsa bile önce sorunun okunması gerektiğini söylüyor.

TURLAMA TEKNİĞİNİ KULLANIN

Sınavda yanıtlanacak tüm testlerde, birinci turda yanıtı kolayca bulunabilecek soruların çözülüp, zaman alıcı ve zor soruların ikinci tura bırakılmasına “turlama tekniği” deniyor. Turlu Soru Çözme Yönteminin, testteki her sorunun görebilmesini sağladığını söyleyen Sibel Durak, cevaplandırılamayan soruları soru kitapçığında bir işaret veya simge ile işaretlemenin o soruların kitapçıkta kolayca bulunmasını sağlayıp zaman kaybını önlediğini ekliyor.

ÖN YARGISIZ OKUYUN

Çoktan seçmeli sınavlarda soruya yorum katmak da sık sık hatalara yol açan unsurlardan biri. Öğrencinin değer yargılarına ve kendi mantığına ters gelen sorulara yorumunu katarak çözüm araması bazı durumlarda hatalara neden olabiliyor. Bu durumda verilen bilgi ve sorulan soru üzerinde durmak ve sorunun mantığına göre hareket etmek en doğru yol olacaktır.

ŞIKLARIN TAMAMI OKUNMALI

Öğrenci, şıkların hepsini okumadan, cevabı bulduğundan emin olduğunu düşünerek kalan şıkları okumadığında aslında ‘çeldirici şıkka’ gitmiş olabiliyor. Bazen cevap şıklarında “doğru cevaba çok benzeyen, ancak doğru olmayan bir, bazen de iki tane özel ‘çeldirici şıklar’ bulunuyor. Çeldiricilerin çeldirmemesi için her durumda tüm şıklar okunmalı.

İŞLEMLERİ ZİHİNDEN YAPMAYIN

  • İnsan beynine bilgi aktaran sinir liflerinin %40’ının retina, yani göz bağlantılı olduğunu söyleyen Durak, bu nedenle işlemlerin yazarak yapılmadığında gözlerin kullanmamış olduğunu söylüyor. Durak, her türlü işlemin test kitapçığı üzerinde yapılması gerektiğini vurguluyor.

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