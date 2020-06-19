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POLİTİKA

Libya Başbakanı Serrac'tan Avrupa'ya tokat gibi sözler: Türkiye'ye minnet duyuyoruz

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İtalyan basınına makale verdi. Ülkelerinde herhangi bir tür diktatörlüğe izin vermeyeceklerini ve desteklerinden ötürü Türkiye'ye derin minnet duyduklarını belirten Serrac, "Libya, en zor zamanlarında yanında olan ülkeleri unutmayacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İtalya’nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica’ya yazdığı makalesinde, Libya’da totaliter bir rejim ve eylemlerinin hesabını vermeyen bir diktatörlük oluşturma amacındaki bir şahsın suçlarına dayanan bir savaş olduğunu yazdı.

"Hafter darbeci, gaddar ve yalancı"

Darbeci general Halife Hafter’in gaddarlığını haklı göstermek için yalanlar yaydığını ifade eden Serrac, “Trablus’un terörün aşırıcıların barınağı olduğunu savunmak deliliktir. Libyalılar ve uluslararası toplum, hükümetimizin uluslararası müttefiklerimizle birlikte Libya’daki terör faaliyetlerine son vermek amacıyla yürüttüğü çabayı gayet iyi bilmektedir.” yorumunu yaptı.

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Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlere (BM) seslenen Libya Başbakanı, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz asla vazgeçmeyecek ve Libya’da herhangi bir şekilde diktatörlüğün ortaya çıkmasına izin vermeyecek. Bugün Avrupa halklarının ve AB’nin bu vizyonu gerçekleştirmemizde bize destek olmalarını istiyorum. BM’nin, Libyalıları birleştirme ve siyasi bir çözüm için çalışma çabalarımızda şu ana kadar yaptığı gibi bize destek olmaya devam etmesini istiyorum. Batı’nın temelinde yer alan siyasi ve toplumsal değerlere, Libya halkı için referans olarak sık sık bakıyoruz. Bunlara sahip ülkelerin, aynı şeyi Libya için de istemelerini talep ediyoruz."

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  • Masum insanların evlerine geri dönmesini sağlamaya çalıştıklarını aktaran Serrac, Hafter güçlerinin sivil yerleşim yerlerine bıraktığı binlerce mayını kaldırmaları gerektiğini belirtti.

Türkiye'ye minnet

ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Türkiye ve Cezayir’e Aralık 2019’da güvenlik anlaşmalarını faaliyete geçirmek için talepte bulunduklarını anımsatan Serrac, "BM, Hafter’in taarruzunu engellemek için somut hiçbir girişimde bulunmadığı için kendimizi savunma hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadesini kullandı.

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  • Bu noktada, Türkiye’nin kendilerine olan desteğine ayrıca değinen Serrac, "Saldırganlığa karşı somut önlemler alma konusunda örnek olan Türkiye'ye, hükümetimizin güçlü takdirlerini ve en derin minnettarlığını vurgulamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

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