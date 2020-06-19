Libya Başbakanı Serrac'tan Avrupa'ya tokat gibi sözler: Türkiye'ye minnet duyuyoruz

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İtalya’nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica’ya yazdığı makalesinde, Libya’da totaliter bir rejim ve eylemlerinin hesabını vermeyen bir diktatörlük oluşturma amacındaki bir şahsın suçlarına dayanan bir savaş olduğunu yazdı.

"Hafter darbeci, gaddar ve yalancı"

Darbeci general Halife Hafter’in gaddarlığını haklı göstermek için yalanlar yaydığını ifade eden Serrac, “Trablus’un terörün aşırıcıların barınağı olduğunu savunmak deliliktir. Libyalılar ve uluslararası toplum, hükümetimizin uluslararası müttefiklerimizle birlikte Libya’daki terör faaliyetlerine son vermek amacıyla yürüttüğü çabayı gayet iyi bilmektedir.” yorumunu yaptı.

DÜNYA Libya’nın UMH ordusu sözcüsü Kanunu: Türk askeri darbeci Hafter'e karşı mücadelemizde bize ağabeylik yaptı

GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Erdoğan-Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım var

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlere (BM) seslenen Libya Başbakanı, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz asla vazgeçmeyecek ve Libya’da herhangi bir şekilde diktatörlüğün ortaya çıkmasına izin vermeyecek. Bugün Avrupa halklarının ve AB’nin bu vizyonu gerçekleştirmemizde bize destek olmalarını istiyorum. BM’nin, Libyalıları birleştirme ve siyasi bir çözüm için çalışma çabalarımızda şu ana kadar yaptığı gibi bize destek olmaya devam etmesini istiyorum. Batı’nın temelinde yer alan siyasi ve toplumsal değerlere, Libya halkı için referans olarak sık sık bakıyoruz. Bunlara sahip ülkelerin, aynı şeyi Libya için de istemelerini talep ediyoruz."

DÜNYA Libya'da zafer coşkusu

DÜNYA Libya'ya iki üs daha: TSK yakında sondaj faaliyetlerine de başlanacak Libya’da kalıcı 2 üs kurma hazırlığında

Masum insanların evlerine geri dönmesini sağlamaya çalıştıklarını aktaran Serrac, Hafter güçlerinin sivil yerleşim yerlerine bıraktığı binlerce mayını kaldırmaları gerektiğini belirtti.

Türkiye'ye minnet

ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Türkiye ve Cezayir’e Aralık 2019’da güvenlik anlaşmalarını faaliyete geçirmek için talepte bulunduklarını anımsatan Serrac, "BM, Hafter’in taarruzunu engellemek için somut hiçbir girişimde bulunmadığı için kendimizi savunma hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadesini kullandı.

REKLAM

DÜNYA Fransız L'Opinion gazetesi: Türkiye'nin Libya'daki askeri müdahalesi sahadaki durumu değiştirdi

Bu noktada, Türkiye’nin kendilerine olan desteğine ayrıca değinen Serrac, "Saldırganlığa karşı somut önlemler alma konusunda örnek olan Türkiye'ye, hükümetimizin güçlü takdirlerini ve en derin minnettarlığını vurgulamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.