Libya için kritik saatler: Berlin zirvesi başladı

12 ülke ve dört çok uluslu örgüt, uluslararası toplumun ikiye bölündüğü, krizin derinleştiği Libya için aynı masa etrafında toplandı. Konferansın amacı Libya'da ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüme katkı sunmak.

Konferansa, ev sahibi Almanya'nın yanı sıra Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Mısır, Cezayir, Kongo ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcileri katıldı.

Yunanistan ise konferansa davet edilmediği için rahatsız.

Davetlililer arasında krizin tarafları, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz Es-Sarrac ile ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Halife Hafter var.

FOTOĞRAF 12 Liderler fotoğraf çekiminin ardından konferans salonuna geçti.​ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya konusunda gerçekleştirilecek Berlin Konferansı'na katılmak üzere Başbakanlık binasına geldi Erdoğan'ı Almanya Başbakanı Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı. Erdoğan konferans öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sohbet etti. Liderler aile fotoğrafı çektirdikten sonra konferans salonuna geçti. katılımıyla gerçekleşen Libya Zirvesi sona erdi. Berlin Conference on Libyan peace Berlin Conference on Libyan peace Berlin Conference on Libyan peace Berlin Conference on Libyan peace Berlin Conference on Libyan peace Berlin Conference on Libyan peace Berlin Conference on Libyan peace Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle aile fotoğrafı çektirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konulu Berlin Konferansı öncesi liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı. BiP'te paylaş

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Libya krizinde, ülkelerin beklentisi birbirinden farklı. BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne başta Türkiye olmak üzere İtalya ve Cezayir destek veriyor. Türkiye, Libya'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu her fırsatta vurguluyor.

Hafter'i destekleyen ülkeler ise Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır. Amerika Birleşik Devletleri, Libya konusunda net bir tutum sergilemezken; Rusya'nın Hafter üzerindeki etkisi biliniyor. Öyle ki Rusya'nin sonbaharda verdiği hava desteği sonrası Hafter güçleri başkent Trablus'u kuşatmıştı.