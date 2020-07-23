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POLİTİKA ORTADOĞU

Libya Mutabakatı: Türkiye ve Rusya 4 maddelik anlaşmayı onayladı

Libya krizini sona erdirmek için müzakerelerde bulunan Türkiye ve Rusya, 4 maddelik bir mutabakata vardı.Buna göre ateşkes için ortak çabalar sürdürülecek. BM ile eşgüdüm halinde siyasi diyalog için çalışılacak. Taraflar insani yardımların ulaştırılması için önlem almaya davet edilecek. Ortak Çalışma Grubu kurulup, Moskova’da toplanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Türkiye ve Rusya, Libya’da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla ortak çabaları sürdürme kararı aldı.

Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde, Libya’daki krizin askeri çözümü olmadığına dair inanç yinelendi. Dışişleri Bakanlığı, Libya konusunda, “Türk-Rus Yüksek Düzeyli İstişareler”e ilişkin ortak açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Libya’da sahadaki durumu yatıştırmak ve siyasi bir sürece zemin hazırlamak amacıyla liderleri 8 Ocak’ta İstanbul’da bir girişim başlatan Türkiye ve Rusya’nın, Libya’nın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın amaçları ve ilkelerine güçlü bağlılıklarını yinelediği belirtildi.

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SİYASİ SÜREÇLE ÇÖZÜLÜR

İki ülkenin, Libya’daki krizin askeri çözümü olmadığına ve sorunun ancak Libyalıların öncülüğünde ve Libyalıların sahiplendiği, BM kolaylaştırıcılığında siyasi süreçle çözülebileceğine dair inançlarının ifade edildiği açıklamada, “(Görüşmelerde) BM Güvenlik Konseyince belirlenen Libya’daki terörist şahıslar ve yapılarla mücadeleyi devam ettirme gerekliliği vurgulandı” ifadesi kullandı.

Açıklamada, Libya’da güvenlik ve istikrarı sağlamak ve insani durumu iyileştirmek amacıyla ikili temasları sürdürme yönünde kararlılık yinelenerek şu hususlarda anlaşmaya varıldığı bildirildi:

İLK TOPLANTI MOSKOVA’DA

  • “Libya’da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla, Libyalı tarafların teşvik edilmesi dahil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi, Libya hakkında Berlin Konferansı (19 Ocak 2020) sonuçlarıyla uyumlu olarak ve BM ile eş güdüm halinde Libyalılar arası siyasi diyalogun ilerletilmesinin sağlanması, güvenli insani erişimin sağlanması ve ihtiyaç duyan herkese acil insani yardımın ulaştırılmasını teminen tarafların önlem almaya davet edilmesi, Libya konusunda Ortak Çalışma Grubu’nun oluşturulmasının değerlendirilmesi ve müteakip istişarelerin yakın zamanda Moskova’da yapılması.”

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