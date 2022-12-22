Libya'da Hafter'e bağlı isimlerle bir araya gelen HDP heyetinden Türkiye karşıtı toplantı

HDP'ye bağlı bir heyet, Libya'da General Halife Hafter'in Bingazi'deki karargahını ziyaret etti. Hafter'in El-Mustakbel Partisi'nin Başkanı Dr. Abdulhadi El Huvej'le bir araya gelen HDP heyeti, Türkiye karşıtı çalışma yürüttü.

19 Aralık'ta düzenlendiği öğrenilen görüşmede, HDP yetkililerinin Türkiye ile Libya arasında imzalanan MEB anlaşmasını reddettiklerini söylediği aktarıldı. HDP heyeti, söz konusu görüşmede "Erdoğan'ın Libya'daki tek taraflı politikasını, özellikle deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"TÜRKİYE ERDOĞAN'IN POLİTİKALARINDAN İBARET DEĞİL"

Görüşmede Hafter'in kurmayı Dr. Abdulhadi El Huvej ise, "Türkiye, Erdoğan'ın politikalarından ibaret değil. Türkiye'de muhalefet daha da güçleniyor. Biz onlarla aynı doğrultuda fikirler paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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