Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Libyayı yalnız bırakmayız Akdenizde işbirliğimiz güçlenecek
POLİTİKA

Libya'yı yalnız bırakmayız: Akdeniz'de işbirliğimiz güçlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trablus Hafter’den tamamen temizlendiği gün Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac’ı Ankara’da ağırladı. Erdoğan ortak basın toplantısında, tüm uluslararası platformlarda Serrac ile birlikte hareket edeceklerini belirterek, “Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fayiz es-Serrac
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fayiz es-Serrac

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Türkiye ile savunma alanında işbirliğine giderek ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamada önemli mesafeler kat eden meşru Libya yönetimini ağırladı. Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile biraraya geldi. Beştepe’deki görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Sayın Serrac ile Libyalı kardeşlerimizin refahına katkı yapacak verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye’nin önceliği bir an önce Libya’nın istikrara kavuşmasıdır. Mevcut krizin başından bu yana söylediğimiz gibi çözüm ancak BM himayesinde ve Libyalıların öncülüğünde yürütülecek bir siyasi süreçle tesis edilebilir. Darbeci Hafter yakın zamanda Libya siyasi anlaşmasını reddedip, ülke yönetimini üstlendiğini açıklayarak gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir.

TEMSİL KABİLİYETİ YOK

Tabii Hafter’i bir kenara koymak mümkün değil gibi bir anlayışla yaklaşım gösteren ne yazık ki devlet başkanları veya devlet temsilcileri de var. Onlara tekrar hatırlatıyoruz. hiçbir zaman Libya halkının sorunlarıyla ilgilenmeyen ve Libya’nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsili kabiliyeti de olamaz. Bu kişi ve buna destek sağlayanlar barışın önündeki en büyük engeldir. Darbeci Hafter’i destekleyerek Libya’yı kan gölüne boğanları tarih yargılayacaktır.

PETROL SATIŞINI ÖNLEYİN

Yaptığımız görüşmede Libyalıların hayatını olumsuz etkileyen ablukanın kaldırılması gerektiğini de ele aldık. Darbeci Hafter’in Libya halkının hakkı olan petrolü, daha fazla silah almak ve lejyoner toplamak için kaçak yollardan satmak istemesini yakından izliyoruz. Tüm aktörlere gereken adımları atmaları yönünde çağrımızı tekrarlıyoruz. Libyalıların refahı için kullanılması gereken petrolün darbeciler tarafından satışına izin verilmemelidir.

HAKKIN VE HAKLININ YANINDAYIZ

Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair imzaladığımız mutabakat temelinde yeni işbirlikleri geliştirmeyi kararlaştırdık. Doğu Akdeniz’deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil işbirliğimizi ilerleteceğiz. Türkiye hakkın ve haklının yanında olmayı sürdürecek. Libyalı kardeşlerimizi asla darbeci ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız. Libya’daki sorunun meşruiyet ve hakkaniyet temelinde çözümü için tüm uluslararası platformlarda Serrac ile hareket edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya topraklarındaki iş birliğimizi genişletme kararı aldık
OYNAT 00:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya topraklarındaki iş birliğimizi genişletme kararı aldık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(Libya Başbakanı Serrac ile) Libya topraklarındaki iş birliği alanlarımızı genişletme hususunda görüş birliğine vardık' ifadelerini kullandı.


Tarih sizi affetmeyecek

Darbeci Hafter ile müzakere etmeyeceklerini vurgulayan Libya Başbakanı Serrac ise şöyle konuştu: “Türkiye’nin tarihi ve cesur tutumundan dolayı teşekkürlerimizi ilettik. Libya halkının yanında yer almalarından dolayı minnettarlığımızı ifade ettik. İlk günden beri Sayın Cumhurbaşkanı’na da ifade ettiğim gibi mücadeleye devam edeceğiz. Bu düşmanı ortadan kaldırılıncaya kadar, ülke topraklarını zorla ele almalarına karşı mücadelemizi yapacağız. Modern demokratik ülkemizi tesis etme yolunda geri adım atmayacağız. Bizim için önemli olan taraf halktır, halkın iradesidir. Libyalıların ölümüne sebep olan taraflara da bir çağrıda bulunuyoruz. Diyorum ki, tarih sizi asla affetmeyecektir.” Serrac, “Libya sahip olduğu kaynaklar ve birçok zenginlikle Türkiye ile yapıcı işbirliğini kurma imkanlarına sahiptir. Libya’nın tekrar imarı sürecinde de Türkiye ve Türk şirketlerini tekrar Libya’da görmek istiyorum” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeci Hafter'i tarih yargılayacaktır
OYNAT 02:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeci Hafter'i tarih yargılayacaktır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(Libya'da) Darbeci Hafter'in kalleş saldırılarına rağmen Milli Mutabakat Hükümeti salgın konusunda gerekli tedbirleri aldı. Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih yargılayacaktır' ifadelerini kullandı.


Aşı insanlığın ortak malı olmalı

  • Erdoğan, Londra’da düzenlenen “2020 Küresel Aşı Zirvesi”ne video mesaj göndererek, katılımcılara seslendi: Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir. Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir. Salgınla mücadelede milli çabalarımız kapsamında aşı ve ilaç çalışmaları yapmak üzere özel bir platform kurduk. Özel sektör ve üniversitelerin yanı sıra bu platformun şemsiyesi altında yürütülen 17 projenin 8’i sadece aşı geliştirilmesi amacına vakfedilmiştir. Dolayısıyla, Türkiye olarak şimdiden, yukarıdaki uluslararası yardım ve aşı geliştirme faaliyetleri için 75 milyon avroyu aşan bir harcama yaptık.

OYNAT 02:59
"Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması son derece önemlidir''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da düzenlenen '2020 Küresel Aşı Zirvesi'ne video mesaj göndererek katılımcılara seslendi. Erdoğan konuşmasında 'Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir.' dedi.

Abone Ol Google News
On beş ile hafta sonu yasağı

On beş ile
hafta sonu yasağı

​İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detaylar belli oldu.
Üçü de tutuklandı

Üçü de tutuklandı

Vekillikleri düşürüldükten sonra başsavcılık harekete geçti.
Avrupanın son 24 saati

Avrupa'nın
son 24 saati

​Ülke ülke son veriler açıklandı.
Babam dünyayı değiştirdi

Babam dünyayı değiştirdi

​George Floyd'un kızı Gianna ilk kez seslendi.
Daha iyi tedbir <br>daha iyi sonuç

Daha iyi tedbir
daha iyi sonuç

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Rusya henüz <br>uçakları kullanmadı

Rusya henüz
uçakları kullanmadı

​ABD'den son dakika Libya açıklaması geldi.
Libya'yı darbecilere <br>bırakmayacağız

Libya'yı darbecilere
bırakmayacağız

Erdoğan ile Serrac, basın toplantısı düzenledi.
Süper Lig'e <br>saat ayarı

Süper Lig'e
saat ayarı

​Maçların başlama saatleri değiştirildi.
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Artık eş rıza göstermeden müşterek ev satılamayacak.
Erdoğan'dan dünyaya videolu mesaj

Erdoğan'dan dünyaya videolu mesaj

Koronavirüs aşısı dünyanın ortak malı olmalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
8 soruda George Floyd protestoları

8 soruda George Floyd protestoları

​Ne kadar sürecek? Protestocular ne talep ediyor?
Masum dünyalarını<br>kirleten vahşet: Irkçılık

Masum dünyalarını
kirleten vahşet: Irkçılık

​Floyd'un öldürülmesi siyahi ebeveynleri endişelendiriyor.
Türkiye aleyhine bir konu kabul edilemez

Türkiye aleyhine bir konu kabul edilemez

​Ukrayna'da 1915 olaylarına yönelik hazırlanan yasa tasarısı geri çekildi.
40 ülkeye <br>uçuşlar başlıyor

40 ülkeye
uçuşlar başlıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu duyurdu.
Milyonlarca<br>kez izlendi

Milyonlarca
kez izlendi

​Nitelikli yayıncılığın büyük başarısı.
Şimdiden müjdeleyebiliriz

Şimdiden müjdeleyebiliriz

Bakan Selçuk, büyük bir proje başlatıldığını söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.