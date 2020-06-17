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POLİTİKA

Lider eşlerine korona mektubu: El ele verirsek bu krizi atlatırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, koronavirüsle mücadele eden dünya liderlerinin eşlerine 28 Nisan’da birer mektup gönderdi. Erdoğan, mektubunda “İnanıyorum ki el ele verirsek bu krizi bir öze dönüş yolculuğu olarak tamamlayabilir ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atabiliriz” dedi. Erdoğan’ın mektubuna birçok lider eşi cevap gönderdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine Kovid-19 mektubu göndererek, yeni bir başlangıca davet etti.

Emine Erdoğan, mektubunda, “Lider eşleri olarak sizleri, Kovid-19 ile gelen farkındalığın kalıcı olması adına doğal tarım uygulamalarının yaygınlaştırıldığı, tabii kaynakların adaletli kullanımının sağlandığı, insan sağlığına bütüncül yaklaşıldığı yeni bir başlangıç için birlikte yapabileceklerimizi düşünmeye davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19 ile mücadele ve dayanışma için dünya liderlerinin eşlerine mektup gönderdi.

Kovid-19 bize bir kez daha göstermiştir ki felaketler karşısında din, dil, ırk ve cinsiyet ayırt etmeksizin, tüm insanlık olarak eşit ve birbirine muhtaç durumdayız. O yüzden de ortak sorumluluk almak zorundayız. İnanıyorum ki el ele verirsek bu krizi bir öze dönüş yolculuğu olarak tamamlayabilir ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atabiliriz” ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA VE GÜVEN

Emine Erdoğan, birçok ülkenin, bu süreçte daha içe kapalı politikalara başvurmalarının “üzücü” olduğunu belirterek “Umuyorum ki birbirimize her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu zorlu günler, bizlere insan-sonrası dönem teorilerinin vadettiğinin aksine, hayatta kalabilmemizin en temel dayanağının, insani değerlerimiz olduğunu hatırlatır. İnanç, fedakarlık, vefa, dostluk, dayanışma ve güven gibi” değerlendirmesini yaptı.

MEVLANA İLE SESLENDİ

Zorunlu karantina sürecinin doğadaki etkilerine dikkati çeken ve Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardından nice ümitler vardır. Karanlığın ardından nice güneşler vardır” sözlerine de mektubunda yer veren Emine Erdoğan, şunları yazdı: “Bu karanlık günlerin sonunda, güneşin yeniden doğacağına olan inancım ve umudum tamdır. İnanıyorum ki el ele verirsek bu krizi bir öze dönüş yolculuğu olarak tamamlayabilir ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atabiliriz.”

LİDER EŞLERİNDEN YANIT GELDİ

  • Emine Erdoğan’ın çağrısına lider eşleri kayıtsız kalmadı. Aralarında Belçika ve Norveç kraliçelerinin de bulunduğu birçok lider eşinden mektuba yanıt geldi. Özbekistan ve Singapur liderlerinin eşleri, Türkiye’nin yaptığı yardımlar için teşekkür etti. Singapur Başbakanı’nın eşi Ho Ching mektubunda, “Bize dünyayı koruma ve doğa ile birlikte yaşama sorumluluğumuzu hatırlatmakta haklısınız” ifadelerine yer verdi. Ho Ching, “Zamanlıca verdiğiniz destekler ve cömert yardımlarınız Singapur’da uzunca bir süre hatırlanacaktır” değerlendirmesini yaptı.

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