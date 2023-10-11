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Lübnan tezkeresi kabul edildi: TSK'nın görev süresi bir yıl daha uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Lübnan'daki görev süresini bir yıl daha uzatmayı öngören teklif TBMM'de kabul edildi. Türk ordusu, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) destek veriyor.

19:02 . 11/10/2023 Çarşamba
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Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Lübnan tezkeresi kabul edildi: TSK'nın görev süresi bir yıl daha uzatıldı

TSK'nın Lübnan'daki görev süresini bir yıl daha uzatmayı öngören teklif TBMM'de kabul edildi.

Tezkerenin detayları

Türkiye'nin, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği belirtilen tezkerede, "Türkiye'nin katkısı gerek BM sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir" ifadesine yer verildi.

UNIFIL'in görev süresinin BMGK tarafından 31 Ağustos 2024'e kadar uzatıldığı hatırlatılan tezkerede, bu kapsamda Lübnan'la ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak BMGK'nın UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki kararı uyarınca; hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, BMGK ve TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2023'ten itibaren 1 yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi için gereğinin yapılması istendi.

Kılıçdaroğlu tezkereye 'hayır' diyeceklerini açıkladı: Her sene aynı bahaneyle PKK'yı sevindiriyorlar
Kılıçdaroğlu tezkereye 'hayır' diyeceklerini açıkladı: Her sene aynı bahaneyle PKK'yı sevindiriyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sınır ötesinde terörle mücadelesi için Meclis'e gelecek Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' diyeceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, tezkereye olumsuz yanıt vermesinin bahanesi olarak 'yabancı askerler' maddesini öne sürdü. Geçmiş yıllarda defalarca bu maddenin içinde olduğu tezkerelere 'evet' diyen ancak son dönemlerde HDP baskısı nedeniyle 'hayır' oyu verdiği öne sürülen CHP lideri Kılıçdaroğlu yine algı operasyonuna soyundu. Peki, Kılıçdaroğlu'nun manipülasyon için kullandığı 'yabancı asker' maddesi ne, ne yarar sağlıyor? İşte tezkerede yıllardır yer alan maddeye dair önemli bilgiler...


#Türk Silahlı Kuvvetleri
#Lübnan
#Tezkere
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