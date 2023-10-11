Lübnan ve Orta Afrika tezkereleri kabul edildi: TSK'nın görev süresi bir yıl daha uzatıldı

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Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığına sunulmuştu.
Önce Lübnan ardından Orta Afrika tezkeresi kabul edildi
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da, iki ayrı asker gönderme tezkeresi görüşülerek kabul edildi. İlk olarak; Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü.
Lübnan ile ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak, BMGK'nın UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki kararı uyarınca; hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, BMGK ve TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2023'ten itibaren 1 yıl daha uzatılmasını öngören tezkere kabul edildi.
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Ardından, Türk askerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
Bu yaklaşımdan hareketle; hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı’nca takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, BM'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyon kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanı’nca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için TBMM'nin son olarak 26 Ekim 2022 tarihli ve 1346 sayılı kararı ile uzatılan iznin süresi 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasını öngören tezkere kabul edildi.