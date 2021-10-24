Gündem Lüks restoranların vazgeçilmezi Tezgahta 30 masada 500 lira
DÜZCE

Lüks restoranların vazgeçilmezi: Tezgahta 30 masada 500 lira

Tatlı sularda yetişen, özellikle lüks restoranlarda satılan kerevitler balıkçı tezgahlarındaki yerini aldı. Tatlı su ıstakozu olarak bilinen kerevitin kilosu tezgahta 30 liradan satılırken, lüks restoranların masasında ise 500 liradan alıcı buluyor.

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Haber Merkezi İHA
Lüks restoranların vazgeçilmezi: Tezgahta 30 masada 500 lira
Tezgahta 30 masada 500 lira.

Tatlı sularda yetişen, özellikle lüks restoranlarda satılan kerevitler balıkçı tezgahlarındaki yerini aldı. Tatlı su ıstakozu olarak bilinen kerevitin kilosu tezgahta 30 liradan satılırken, lüks restoranların masasında ise 500 liradan alıcı buluyor.

Kilosu 30 lira


Geçtiğimiz yıl yurt dışına 800 ton ihraç edilen tatlı su ıstakozu olarak bilinen kerevit, Düzce’de balıkçı tezgahına indi. Yurt dışında ve Türkiye’deki lüks restoranların vazgeçilmezi olarak görülen kereviti, vatandaşlar da tezgahta ilk kez gördü. Sağlığa da faydası olan kerevit tezgahta kilosu 30 liradan satılıyor.


"Vatandaşımız tatsın diye getirdik"


Kerevitin faydalarına değinen balıkçı Tuncay Kılıç, "Faydalarını saymakla bitmeyeceğimiz kereviti tezgaha getirdik. Kerevit tam bir omega deposudur, hem de lüks restoranların vazgeçilmezidir. Biz de vatandaşlarımız kereviti bilsin, görsün ve yesin diye tezgaha getirdik. Pişirilmesi de basittir, normal şekilde haşlanıyor. Karides gibi haşlanarak, soyulup servis ediliyor" dedi.
Kerevitin tatlı sularda yetiştiğini söyleyen Kılıç, "Kerevit, tatlı suyun ıstakozu olarak bilinir. Genelde lüks restoranlarda tüketildiği için çok bilinen bir ürün değil. Ama biz kerevitin lezzetini vatandaşlarımız da görsün, tatsın diye buraya getirdik. Farklı bir lezzet olsun diye düşündük. Kilosunu 30 liradan veriyoruz. Lüks restoranlarda tanesini 500 liraya pişirilmiş olarak satıyorlar" ifadelerini kullandı.

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