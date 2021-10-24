Meyvenin turşusu da çok güzel

Son 50-60 yıl öncesine kadar insanlar, kış geldiğinde gıda sıkıntısı yaşamamak için çeşitli yöntemlerle yiyecekleri saklıyorlardı. Artık seralar taze sebzeyi her mevsim bulmamızı sağlasa da bu saklama yöntemleriyle yaptığımız ürünlerin lezzeti bizim için vazgeçilmez oldular. Kurutma, konserve yapma ve elbette salamura ve turşu bu yöntemlerin başlıcaları. Fakat fermente ürünlerin bağışıklığı güçlendirmekteki eşsiz yeri tartışılamaz. Onlar bizim soğuk algınlıklarına ve bağırsak florasının dengesinin bozulmasına karşı adeta sigortamız olarak mutfaktaki krallıklarını koruyorlar. Hepimiz yavaş yavaş salatalık, domates turşularını, salamuralarını kurmaya başladık.
SALAMURA YİYECEK HAZIRLAMAK ÇOK KOLAY
- Mutfağımızın tarih sayfalarına şöyle bir dönüp baktığımızda, kelle paçadan hamsiye bir çok şeyin salamura edildiğini de görüyoruz. Özellikle Karadeniz’de yüzlerce yıldır hamsi, kış aylarının sonuna doğru yaz için salamura ediliyor, kurutuluyor. Anadolu’daysa, artık unutulmakta olan bir tarife göre koyun kelle paçaları pişirildikten sonra salamura yapılarak saklanıyor. Kabaca bir tarif vermek gerekirse, kele paçayı iyice haşlayalım, 2 yemek kaşığı kaya tuzu, bir çay bardağı sirkeyi 3 su bardağı suya ilave edelim. Kelle paçayı kavanoza yerleştirdikten sonra, bu su ile üzerini kapatana kadar dolduralım. Hamsi içinse, bir kiloluk cam kavanoz ölçüsüyle, bir fincan su, bir fincan sirke ve bir yemek kaşığı tuzu iyice karıştıralım. Kavanozun dibine koyalım. İyice temizlediğimiz balıkları teker teker basarak, suyun üstlerine çıkmasını sağlayarak kavanoza yerleştirelim. En üste limon dilimleri yerleştirelim. 15 gün sonra zeytinyağı ve limon suyuyla servis edebiliriz. Bu tariflere ek olarak gelin bu hafta meyve turşularının nasıl yapıldığına bir göz atalım. Sağlıklı, mutlu bir hafta sonu dilerim.
Ayva Turşusu (Azerbaycan)
Malzemeler
4 adet ayva
4 diş sarımsak
3-4 parça limon tuzu
4 nohut
Bir fincan üzüm sirkesi
Bir yemek kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı şeker
Bir tutam mercan köşk otu
Su
Yapılışı
- -Ayvaları yıkayalım, çekirdeklerini çıkartıp dilimleyelim. -Sarımsakları soyalım. -Bir kavanoza nohut, sarımsak, mercanköşk otu, tuz, limon tuzu, şeker ve sirkeyi koyalım. -Ayva dilimlerini kavanoza yerleştirelim ve üzerini su ile dolduralım. -20 gün serin, karanlık bir yerde bekletelim, turşumuz hazırdır. Afiyet olsun.
Üzüm Turşusu
Malzemeler
1 kg ekşi üzüm
4 diş sarımsak
Bir yemek kaşığı tuz
Bir çay bardağı üzüm sirkesi
Bir tutam kişniş
Su
Yapılışı
- -Üzümleri yıkayalım. İstersek saplarından ayırabiliriz. -Bir kavanoza kişniş, sarımsak, sirke ve tuzu koyalım. -Üzerine üzümleri ekleyelim. -En son su ilave ederek kavanozu dolduralım. -En üste maydanozları saplarıyla birlikte yerleştirelim. -20 gün serin ve karanlık bir yerde bekletelim. Afiyet olsun.